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Генсек НАТО прогнозує більше важкої зброї для України у найближчому майбутньому

"Європейська правда"Неділя, 15 січня 2023, 17:47
Генсек НАТО прогнозує більше важкої зброї для України у найближчому майбутньому
Єнс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Україна може розраховувати на збільшення поставок важкого озброєння від західних країн найближчим часом.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю газеті Handelsblatt, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Київ вже давно наполягає на отриманні більш важкого озброєння, в тому числі танків, але західні країни неохоче йдуть назустріч, посилаючись на побоювання бути втягнутими у війну або спровокувати Росію.

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"Нещодавні обіцянки щодо надання важкої бойової техніки є важливими - і я очікую більшого в найближчому майбутньому", - сказав Столтенберг.

Ці коментарі пролунали напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, яка координує постачання зброї Києву, що відбудеться наступного тижня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

"Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни, - сказав Столтенберг. "Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги" – наголосив він.

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На початку цього місяця Франція, Німеччина і США пообіцяли надати французькі легкі танки AMX-10 RC, 40 німецьких БМП Marder і 50 бойових машин Bradley.

Однак тиск на союзників зростає, щоб вони пішли далі і погодилися на поставку бойових танків.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак в суботу пообіцяв надати Україні 14 танків Challenger 2, що робить її першою західною країною, яка постачатиме важкі танки, на яких наполягав Київ.

Столтенберг заявив, що президент Росії Владімір Путін зробив помилку, напавши на Україну.

"Він переоцінив силу власних збройних сил. Ми бачимо їхні помилки, відсутність морального духу, проблеми з керівництвом, погане оснащення", - сказав він.

Але росіяни "продемонстрували, що вони готові нести великі втрати для досягнення своїх цілей", тому Росію не варто недооцінювати.

Теми: НАТОзброявійна
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