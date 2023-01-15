Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО прогнозирует больше тяжелого оружия для Украины в ближайшем будущем

"Европейская правда"Воскресенье, 15 января 2023, 18:47
Йенс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения от западных стран в ближайшее время.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Handelsblatt, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Киев уже давно настаивает на получении более тяжелого вооружения, в том числе танков, но западные страны неохотно идут навстречу, ссылаясь на опасения быть втянутыми в войну или спровоцировать Россию.

"Недавние обещания о предоставлении тяжелой боевой техники являются важными - и я ожидаю большего в ближайшем будущем", - сказал Столтенберг.

Эти комментарии прозвучали накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая координирует поставки оружия Киеву, которое состоится на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Мы находимся в решающей фазе войны, - сказал Столтенберг. "Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы", - подчеркнул он.

В начале этого месяца Франция, Германия и США пообещали предоставить французские легкие танки AMX-10 RC, 40 немецких БМП Marder и 50 боевых машин Bradley.

ВИДЕО ДНЯ

Однако давление на союзников растет, чтобы они пошли дальше и согласились на поставку боевых танков.

Премьер-министр Британии Риши Сунак в субботу пообещал предоставить Украине 14 танков Challenger 2, что делает ее первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки, на которых настаивал Киев.

Столтенберг заявил, что президент России Владимир Путин совершил ошибку, напав на Украину.

"Он переоценил силу собственных вооруженных сил. Мы видим их ошибки, отсутствие морального духа, проблемы с руководством, плохое оснащение", - сказал он.

Но россияне "продемонстрировали, что они готовы нести большие потери для достижения своих целей", поэтому Россию не стоит недооценивать.

Темы: НАТОоружиевойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украина и РФ работают над большим обменом: Лубинец передал список из 800 человек, Москалькова – 200

фотоНорвегия подтвердила побег и просьбу об убежище экс-командира "Вагнера"

Зеленский собирал Ставку: обсудили "максимально эффективное" противодействие ракетам

Россия вывела в Черное море 6 кораблей с тремя десятками "Калибров"

Нардепу от "ЕС" объявили подозрение

"Укрэнерго": Дефицит в энергосистеме существенно вырос, в девяти областях – аварийные отключения

Все новости...
В России военный взорвал гранату на складе боеприпасов, есть погибшие - СМИ
Удар по Днепру: количество погибших возросло до 29
Херсон: россияне обстреляли помещение Красного Креста и детский центр, есть раненые
Оккупанты обороняются на трех направлениях – сводка Генштаба
Последние новости
18:43
Глава МИД Германии заявила в Гааге, что хочет привлечь к ответственности руководство РФ
18:32
РФ усилила авиационную группировку в Беларуси, угроза авиаударов растет – Генштаб
18:21
Россия после эмбарго ЕС использует китайские танкеры для экспорта нефти в Азию
18:20
Украина и РФ работают над большим обменом: Лубинец передал список из 800 человек, Москалькова – 200
18:15
видеоРакицкий вернулся в "Шахтер"
18:15
Словакия передала Украине последнюю из договоренных гаубиц Zuzana 2
17:59
В Днепре открыли штаб помощи пострадавшим в результате ракетного удара РФ
17:56
Путин и Эрдоган обсудили путь к миру, обмен пленными и зерно
17:53
Горючее на АЗС дешевеет. Причины
17:37
В Днепре погибли супруги, которые выехали от обстрелов из Никополя
Все новости...