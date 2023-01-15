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Генсек НАТО прогнозирует больше тяжелого оружия для Украины в ближайшем будущем

"Европейская правда"Воскресенье, 15 января 2023, 17:47
Генсек НАТО прогнозирует больше тяжелого оружия для Украины в ближайшем будущем
Йенс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения от западных стран в ближайшее время.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Handelsblatt, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Киев уже давно настаивает на получении более тяжелого вооружения, в том числе танков, но западные страны неохотно идут навстречу, ссылаясь на опасения быть втянутыми в войну или спровоцировать Россию.

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"Недавние обещания о предоставлении тяжелой боевой техники являются важными - и я ожидаю большего в ближайшем будущем", - сказал Столтенберг.

Эти комментарии прозвучали накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая координирует поставки оружия Киеву, которое состоится на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Мы находимся в решающей фазе войны, - сказал Столтенберг. "Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы", - подчеркнул он.

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В начале этого месяца Франция, Германия и США пообещали предоставить французские легкие танки AMX-10 RC, 40 немецких БМП Marder и 50 боевых машин Bradley.

Однако давление на союзников растет, чтобы они пошли дальше и согласились на поставку боевых танков.

Премьер-министр Британии Риши Сунак в субботу пообещал предоставить Украине 14 танков Challenger 2, что делает ее первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки, на которых настаивал Киев.

Столтенберг заявил, что президент России Владимир Путин совершил ошибку, напав на Украину.

"Он переоценил силу собственных вооруженных сил. Мы видим их ошибки, отсутствие морального духа, проблемы с руководством, плохое оснащение", - сказал он.

Но россияне "продемонстрировали, что они готовы нести большие потери для достижения своих целей", поэтому Россию не стоит недооценивать.

Темы: НАТОоружиевойна
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