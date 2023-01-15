Столтенберг оцінив ризик застосування Путіним ядерної зброї

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не думає, що ризик застосування Росією ядерної зброї є високим.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Handelsblatt, повідомляє "Європейська правда".

Щодо ризику ядерної ескалації, на який неодноразово вказував канцлер Німеччини Олаф Шольц, Столтенберг сказав: "Ризик застосування ядерної зброї низький".

За його словами, Китай та інші країни надіслали Росії сигнал, "що ядерна зброя не повинна бути використана".

Водночас Столтенберг висловився за критичну оцінку китайських інвестицій: "Ми не повинні повторити помилку, яку ми зробили з російським газом. Занадто велика залежність від авторитарного режиму в питаннях постачання сировини або критично важливих товарів робить нас вразливими".

Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що він все ще переживає, що Путін піде до кінця, не маючи шансів на перемогу.

"Путін зробив ставку на війну. Він грає у покер і поставив на карту все", - сказав Нііністьо.