Столтенберг оценил риск применения Путиным ядерного оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не думает, что риск применения Россией ядерного оружия является высоким.

Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt, сообщает "Европейская правда".

Относительно риска ядерной эскалации, на который неоднократно указывал канцлер Германии Олаф Шольц, Столтенберг сказал: "Риск применения ядерного оружия низкий".

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По его словам, Китай и другие страны послали России сигнал, "что ядерное оружие не должно быть использовано".

В то же время Столтенберг высказался за критическую оценку китайских инвестиций: "Мы не должны повторить ошибку, которую мы сделали с российским газом. Слишком большая зависимость от авторитарного режима в вопросах поставок сырья или критически важных товаров делает нас уязвимыми".

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил, что он все еще переживает, что Путин пойдет до конца, не имея шансов на победу.

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"Путин сделал ставку на войну. Он играет в покер и поставил на карту все", - сказал Ниинистьо.