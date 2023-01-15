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Зеленський обіцяє наступні санкції: Відповідальність буде для всіх

Катерина ТищенкоНеділя, 15 січня 2023, 20:30
Зеленський обіцяє наступні санкції: Відповідальність буде для всіх
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що РНБО продовжить запроваджувати санкції щодо осіб, які допомагають російському терору.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Вважаю правильним, що саме сьогодні є рішення про розширення наших санкцій проти громадян Росії та інших осіб, які допомагають терору.

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Майже 200 – це список ретельно підготовлений, і за кожним прізвищем є відповідальна мотивація. Ті, хто виправдовує терор. Ті, хто змащує російську машину пропаганди. Ті, хто намагався продати Україну десь там у Москві. Ця публіка отримає повний перелік персональних обмежень. Ми зробимо все, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі – у Європі, у світі.

Відповідальність за терор буде для всіх: і для тих, хто вбиває, і для тих, хто допомагає вбивати.

Робота РНБО над санкційними списками триває, і скоро будуть наступні рішення".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Президент Володимир Зеленський 15 січня ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо 198 осіб, серед яких російські діячі культури та пропагандисти, а також ряд громадян України.

Теми: ЗеленськийсанкціїРНБО
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