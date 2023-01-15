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Зеленский обещает следующие санкции: Ответственность будет для всех

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 января 2023, 20:30
Зеленский обещает следующие санкции: Ответственность будет для всех
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что СНБО продолжит вводить санкции в отношении лиц, которые помогают российскому террору.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Считаю правильным, что именно сегодня есть решение о расширении наших санкций против граждан России и других лиц, которые помогают террору.

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Почти 200 – это список тщательно подготовленный, и за каждой фамилией есть ответственная мотивация. Те, кто оправдывает террор. Те, кто смазывает российскую машину пропаганды. Те, кто пытался продать Украину где-то там в Москве. Эта публика получит полный перечень персональных ограничений. Мы сделаем все, чтобы санкции действовали в максимально возможном масштабе – в Европе, в мире.

Ответственность за террор будет для всех: и для тех, кто убивает, и для тех, кто помогает убивать.

Работа СНБО над санкционными списками продолжается, и скоро будут следующие решения".

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Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 15 января ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении 198 человек, среди которых российские деятели культуры и пропагандисты, а также ряд граждан Украины.

Темы: ЗеленскийсанкцииСНБО
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