Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистів і українців-колаборантів

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо 198 осіб, серед яких російські діячі культури та пропагандисти, а також ряд громадян України.

Джерело: указ на сайті президента

Деталі: Рішення РНБО було прийнято 15 січня, того ж дня президент увів його в дію своїм указом.

Зокрема, під санкції потрапили росіяни: перекладач Дмитро Пучков (Гоблін), політик і письменник Микола Старіков, журналіст Віталій Третьяков, режисер і продюсер Борис Яновський, телеведуча Яна Рудковська, телеведучий і актор Олексій Земський, журналіст і продюсер Максим Додонов, телеведучий Борис Корчевніков, пропагандист Михайло Фролов, військовий Олександр Колмаков, журналіст і музичний критик Сергій Сосєдов, телеведуча Катерина Березовська, пропагандист Борис Рожин, актор і телеведучий Андрій Соколов, військовий Віктор Єрмаков, борець Дзамболат Тедеєв, політолог Ростислав Іщенко, пропагандист Володимир Аніщенков, телеведучий Руслан Осташко, тележурналіст Євген Бекасов, керівник проєкту "WarGonzo" Семен Пегов, телеведуча Ангеліна Вовк, журналіст Кирило Поздняков, автор і співведучий програми "Москва. Кремль. Путін" Павло Зарубін, пропагандист Валентин Гвоздєв, депутат Держдуми Борис Громов, політолог Володимир Корнілов, пропагандист і військовий кореспондент Юрій Котенок, акторка Евеліна Бльоданс, співак Юрій Лоза.

У списку також ряд громадян України та колишніх українських діячів: громадянка України телеведуча Діана Панченко, український політолог і радник кількох українських президентів громадянин РФ Дмитро Видрін, громадянка РФ і України пропагандистка Юлія Лозанова, пропагандист громадянин РФ і України Максим Фомін, громадянин РФ і України колишній "посол" так званої "ЛНР" в Росії Родіон Мірошник, колишній нардеп Верховної Ради України від КПУ громадянин РФ Спиридон Кілінкаров, громадянин України проросійський громадський діяч Василь Вакаров, громадянин України та РФ колаборант Євген Копатько, громадянин України письменник Володимир Сергієнко, громадянин України та РФ екскерівник "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, громадянка України директорка ГО "Партія Шарія" Алла Бондаренко, громадянин України донецький пропагандист Денис Григорюк.

Що передувало: 7 січня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 119 російських публічних осіб, серед яких переважна більшість громадян Росії і троє - України.

Того ж дня він анонсував наступні санкції щодо осіб, які виправдовують війну Росії проти України.