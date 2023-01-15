До Білорусі прилетіли 8 винищувачів і 4 вантажні борти РФ, імовірно на навчання – ЗМІ

До Білорусі на військовий аеродром у Барановичах із Росії в неділю прилетіли щонайменше 8 винищувачів і 4 вантажні борти.

Джерело: Беларускі Гаюн

Деталі: За інформацією "Беларускі Гаюн", протягом дня 15 січня на військовий аеродром у Барановичах з РФ прилетіли щонайменше 8 винищувачів ВКС РФ, серед них:

Реклама:

4 одиниці Су-34 ВКС РФ з реєстраційними номерами:

RF-95001 - прилетів о 16:05,

RF-*****4 - прилетів о 16:05,

RF-81853 - прилетів о 16:40,

RF-81862 - прилетів о 16:50.

4 одиниці Су-30 ВКС РФ з реєстраційними номерами:

RF-85805 - прилетів о 15:50 (імовірно Су-30),

RF-85806 - прилетів о 15:50 (імовірно Су-30),

RF-81874 - прилетів о 16:20 з Курська,

RF-81875 - прилетів о 16:20 з Курська.

Усі вони прибули в Барановичі в проміжку між 15:50 - 16:50 за київським часом. Точно відомо, що два Су-30СМ прямували з Курська (РФ). Проєкт зазначає, що до прильоту винищувачів у неділю, в Барановичах і так дислокувалися два Су-34 ВКС РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Крім цього, в Барановичі в неділю прилетіли і 4 військово-транспортні літаки:

Ан-12 ВКС РФ (RF-93586) - прилетів о 12:46,

Ан-12 ВКС РФ (RF-12560) - прилетів о 17:05,

Ан-26 ПКС РФ (RF-90319) - прилетів о 17:10,

Ан-12 ВКС РФ (RF-95409 - прилетів о 17:50.

Три з них прямували з РФ, а один (RF-93586) з 11 січня перебував у Мачулищах і в неділю перелетів у Барановичі, звідки полетів о 14:05. За даними "Беларускі Гаюн", щонайменше частина бортів щось привезли – цілком імовірно, що боєприпаси для винищувачів.

Дослівно: "Найімовірніше, літаки прибули для участі в спільних льотно-тактичних навчаннях ЗС РБ і ЗС РФ, які МО РБ анонсувало ще 5 січня. Очікується, що ці навчання будуть проходити з 16 січня по 1 лютого".

Більше деталей: Група нагадує, що 8 січня до Білорусі вже прибуло 12 вертольотів ВКС РФ. Тоді передбачалося, що авіація ПКС РФ на майбутніх навчаннях дислокуватиметься на аеродромах у Мачулищах і Барановичах. Група також не виключала, що можуть бути задіяні також Лідський, Лунінецький і Бобруйський аеродроми.

Однак кількість задіяних аеродромів може виявитися більшою, оскільки в анонсі навчань від 8 січня Міноборони Білорусі повідомило: "Під час проведення льотно-тактичного навчання будуть задіяні всі аеродроми і полігони ВПС і військ ППО Збройних Сил Білорусі".

Що передувало: 8 січня Міноборони Білорусі повідомило, що Росія і Білорусь проведуть спільне льотно-тактичне навчання з 16 січня по 1 лютого.