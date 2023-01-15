Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларусь прилетели 8 истребителей и 4 грузовых борта РФ, вероятно на учения – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 января 2023, 21:47
Су-34, иллюстративное фото Wikipedia

В Беларусь на военный аэродром в Барановичах из России в воскресенье прилетели как минимум 8 истребителей и 4 грузовых борта.

Источник: Беларускі Гаюн

Детали: По информации "Беларускі Гаюн", в течение дня 15 января на военный аэродром в Барановичах из РФ прилетели минимум 8 истребителей ВКС РФ, среди них:

4 единицы Су-34 ВКС РФ с регистрационными номерами:

  • RF-95001 — прилетел в 16:05,
  • RF-*****4 — прилетел в 16:05,
  • RF-81853 — прилетел в 16:40,
  • RF-81862 — прилетел в 16:50.

4 единицы Су-30 ВКС РФ с регистрационными номерами:

  • RF-85805 — прилетел в 15:50 (предположительно Су-30),
  • RF-85806 — прилетел в 15:50 (предположительно Су-30),
  • RF-81874 — прилетел в 16:20 из Курска,
  • RF-81875 — прилетел в 16:20 из Курска.

Все они прибыли в Барановичи в промежутке между 15:50 – 16:50 по киевскому времени. Точно известно, что два Су-30СМ следовали из Курска (РФ). Проект отмечает, что до прилёта истребителей в воскресенье, в Барановичах и так дислоцировались два Су-34 ВКС РФ.

Помимо этого, в Барановичи в воскресенье прилетели и 4 военно-транспортных самолёта:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ан-12 ВКС РФ (RF-93586) — прилетел в 12:46,
  • Ан-12 ВКС РФ (RF-12560) — прилетел в 17:05,
  • Ан-26 ВКС РФ (RF-90319) — прилетел в 17:10,
  • Ан-12 ВКС РФ (RF-95409 — прилетел в 17:50.

Три из них следовали из РФ, а один (RF-93586) с 11 января находился в Мачулищах и в воскресенье перелетел в Барановичи, откуда улетел в 14:05. По данным "Беларускі Гаюн", минимум часть бортов что-то привезли — вполне вероятно, что боеприпасы для истребителей.

Дословно: "Вероятнее всего, самолёты прибыли для участия в совместных летно-тактических учениях ВС РБ и ВС РФ, которые МО РБ анонсировало ещё 5 января. Ожидается, что эти учения будут проходить с 16 января по 1 февраля".

Больше деталей: Группа напоминает, что 8 января в Беларусь уже прибыло 12 вертолётов ВКС РФ. Тогда предполагалось, что авиация ВКС РФ на предстоящих учениях будет дислоцироваться на аэродромах в Мачулищах и Барановичах. Группа также не исключала, что могут быть задействованы также Лидский, Лунинецкий и Бобруйский аэродромы.

Однако количество задействованных аэродромов может оказаться больше, так как в анонсе учений от 8 января Минобороны Беларуси сообщило: "Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси".

Что предшествовало: 8 января Минобороны Беларуси сообщило, что Россия и Беларусь проведут совместное летно-тактическое учение с 16 января по 1 февраля.

Темы: БеларусьРосcияавиа
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский пережил более 12 покушений с начала российского вторжения – The Independent

фото, видеоБритания предоставила Украине пакет помощи: танки Challenger 2 позволят перейти к изгнанию войск РФ

Украина и РФ работают над большим обменом: Лубинец передал список из 800 человек, Москалькова – 200

видеоРакицкий вернулся в "Шахтер"

Власти Киева просят воздержаться от массовых мероприятий на Крещение: возможны провокации

фотоНорвегия подтвердила побег и просьбу об убежище экс-командира "Вагнера"

Все новости...
Беларусь
В Беларусь из РФ прибыло еще два эшелона с военными и техникой
Из Беларуси 14 января не было запусков ракет – "Беларускі Гаюн"
Возле границы Польши с Беларусью нашли останки двух людей
Последние новости
21:44
Жила с мужем и 1-летним сыном: что известно о женщине, которая провела 20 часов под завалами в Днепре
21:20
Белый дом - о предоставлении Украине дальнобойных систем: осознаем потребность Украины
21:12
После удара по Днепру в США думают, как помочь Украине противодействовать баллистическим ракетам
20:58
Зеленский пережил более 12 покушений с начала российского вторжения – The Independent
20:53
Новинский передал свои активы и вышел из бенефициаров Smart Holding до введения против него санкций
20:47
В США считают, что Россия не сможет подготовить 500 тысяч человек для очередного наступления
20:31
После назначения Герасимова уже не на кого будет списывать поражения – Данилов
20:19
видеоМинобороны Британии показало, на что способны танки Challenger 2, которые передадут Украине
20:07
AliExpress вводит для покупателей из Европы услугу наложенного платежа за заказ
20:03
В России иностранцам предлагают гражданство за вступление в армию РФ – Генштаб ВСУ
Все новости...