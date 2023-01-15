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В Беларусь прилетели 8 истребителей и 4 грузовых борта РФ, вероятно на учения – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 января 2023, 20:47
В Беларусь прилетели 8 истребителей и 4 грузовых борта РФ, вероятно на учения – СМИ
Су-34, иллюстративное фото Wikipedia

В Беларусь на военный аэродром в Барановичах из России в воскресенье прилетели как минимум 8 истребителей и 4 грузовых борта.

Источник: Беларускі Гаюн

Детали: По информации "Беларускі Гаюн", в течение дня 15 января на военный аэродром в Барановичах из РФ прилетели минимум 8 истребителей ВКС РФ, среди них:

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4 единицы Су-34 ВКС РФ с регистрационными номерами:

  • RF-95001 — прилетел в 16:05,
  • RF-*****4 — прилетел в 16:05,
  • RF-81853 — прилетел в 16:40,
  • RF-81862 — прилетел в 16:50.

4 единицы Су-30 ВКС РФ с регистрационными номерами:

  • RF-85805 — прилетел в 15:50 (предположительно Су-30),
  • RF-85806 — прилетел в 15:50 (предположительно Су-30),
  • RF-81874 — прилетел в 16:20 из Курска,
  • RF-81875 — прилетел в 16:20 из Курска.

Все они прибыли в Барановичи в промежутке между 15:50 – 16:50 по киевскому времени. Точно известно, что два Су-30СМ следовали из Курска (РФ). Проект отмечает, что до прилёта истребителей в воскресенье, в Барановичах и так дислоцировались два Су-34 ВКС РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Помимо этого, в Барановичи в воскресенье прилетели и 4 военно-транспортных самолёта:

  • Ан-12 ВКС РФ (RF-93586) — прилетел в 12:46,
  • Ан-12 ВКС РФ (RF-12560) — прилетел в 17:05,
  • Ан-26 ВКС РФ (RF-90319) — прилетел в 17:10,
  • Ан-12 ВКС РФ (RF-95409 — прилетел в 17:50.

Три из них следовали из РФ, а один (RF-93586) с 11 января находился в Мачулищах и в воскресенье перелетел в Барановичи, откуда улетел в 14:05. По данным "Беларускі Гаюн", минимум часть бортов что-то привезли — вполне вероятно, что боеприпасы для истребителей.

Дословно: "Вероятнее всего, самолёты прибыли для участия в совместных летно-тактических учениях ВС РБ и ВС РФ, которые МО РБ анонсировало ещё 5 января. Ожидается, что эти учения будут проходить с 16 января по 1 февраля".

Больше деталей: Группа напоминает, что 8 января в Беларусь уже прибыло 12 вертолётов ВКС РФ. Тогда предполагалось, что авиация ВКС РФ на предстоящих учениях будет дислоцироваться на аэродромах в Мачулищах и Барановичах. Группа также не исключала, что могут быть задействованы также Лидский, Лунинецкий и Бобруйский аэродромы.

Однако количество задействованных аэродромов может оказаться больше, так как в анонсе учений от 8 января Минобороны Беларуси сообщило: "Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси".

Что предшествовало: 8 января Минобороны Беларуси сообщило, что Россия и Беларусь проведут совместное летно-тактическое учение с 16 января по 1 февраля.

Темы: БеларусьРосcияавиа
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