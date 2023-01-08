Росія й Білорусь проведуть спільне авіаційне навчання
Неділя, 8 січня 2023, 18:19
Росія і Білорусь проведуть спільне льотно-тактичне навчання з 16 січня по 1 лютого.
Джерело: білоруське державне агентство БЕЛТА з посиланням на Міноборони Білорусі
Деталі: Спільне льотно-тактичне навчання з авіаційними підрозділами збройних сил Білорусі та Росії, що входять до складу авіаційного компонента РГВ(С), пройде з 16 січня по 1 лютого, повідомили в Міноборони.
Реклама:
У неділю до Білорусі прибула авіаційна складова з числа Військово-космічних сил Збройних сил РФ.
"Під час проведення льотно-тактичного навчання будуть задіяні всі аеродроми і полігони ВПС і військ ППО Збройних сил Білорусі", - йдеться в повідомленні.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 5 січня Міноборони Білорусі заявило, що в країну продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова і спеціальна техніка збройних сил Росії. Повідомлялося, що білоруська армія отримала від Росії ще 34 одиниці бронетехніки, яку відправили у район Бреста.
- У ніч на 7 січня до Білорусі перекинули ще один ешелон із російськими військовими у складі близько 700-800 осіб. Цей ешелон точно повторив маршрут попереднього, який, як з'ясувалося після уточнення даних, також прибув до Вітебська вночі 6 січня і привіз близько 700-800 осіб.
- 6 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на 230-й загальновійськовий полігон Обуз-Лісновський, де розміщена російська частина зі спільного регіонального угруповання військ РФ і Білорусі.