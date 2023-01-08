Росія й Білорусь проведуть спільне авіаційне навчання

Росія і Білорусь проведуть спільне льотно-тактичне навчання з 16 січня по 1 лютого.

Джерело: білоруське державне агентство БЕЛТА з посиланням на Міноборони Білорусі

Деталі: Спільне льотно-тактичне навчання з авіаційними підрозділами збройних сил Білорусі та Росії, що входять до складу авіаційного компонента РГВ(С), пройде з 16 січня по 1 лютого, повідомили в Міноборони.

У неділю до Білорусі прибула авіаційна складова з числа Військово-космічних сил Збройних сил РФ.

"Під час проведення льотно-тактичного навчання будуть задіяні всі аеродроми і полігони ВПС і військ ППО Збройних сил Білорусі", - йдеться в повідомленні.

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