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Росія й Білорусь проведуть спільне авіаційне навчання

Катерина ТищенкоНеділя, 8 січня 2023, 19:19
Лукашенко відвідує російські війська в Білорусі 6 січня, фото БЕЛТА

Росія і Білорусь проведуть спільне льотно-тактичне навчання з 16 січня по 1 лютого.

Джерело: білоруське державне агентство БЕЛТА з посиланням на Міноборони Білорусі

Деталі: Спільне льотно-тактичне навчання з авіаційними підрозділами збройних сил Білорусі та Росії, що входять до складу авіаційного компонента РГВ(С), пройде з 16 січня по 1 лютого, повідомили в Міноборони.

У неділю до Білорусі прибула авіаційна складова з числа Військово-космічних сил Збройних сил РФ.

"Під час проведення льотно-тактичного навчання будуть задіяні всі аеродроми і полігони ВПС і військ ППО Збройних сил Білорусі", - йдеться в повідомленні.

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Теми: БілорусьРосіяавіа
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