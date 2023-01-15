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Катастрофа літака в Непалі: підтверджена загибель 68 людей

Катерина ТищенкоНеділя, 15 січня 2023, 22:56
Катастрофа літака в Непалі: підтверджена загибель 68 людей
Літак ATR72 авіакомпанії Yeti Airlines у Покхарі в квітні 2022 року, фото NurPhoto via Getty Images

Щонайменше 68 людей загинули в неділю під час аварії внутрішнього рейсу авіакомпанії Yeti Airlines в Покхарі в Непалі, що стало найбільшою авіакатастрофою за останні три десятиліття в цій країні.

Джерело: Reuters

Деталі: На борту літака ATR72, що летів із Катманду до міста Покхара, було 72 людини.

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Уряд створив комісію з розслідування причин авіакатастрофи, вона має представити звіт протягом 45 днів.

Французьке агентство з розслідування авіакатастроф BEA заявило, що братиме участь у розслідуванні причин катастрофи і координуватиме свої дії з усіма іншими залученими сторонами.

За даними бази даних Мережі авіаційної безпеки Непалу, це була найсмертоносніша авіакатастрофа в Непалі з 1992 року, коли літак Airbus A300 Пакистанських міжнародних авіаліній врізався в схил пагорба на підльоті до Катманду, в результаті чого загинули всі 167 осіб, які перебували на його борту.

Що передувало: Літак з 72 людьми на борту розбився в Непалі 15 січня.

Теми: Непалавіа
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