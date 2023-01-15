Катастрофа літака в Непалі: підтверджена загибель 68 людей
Щонайменше 68 людей загинули в неділю під час аварії внутрішнього рейсу авіакомпанії Yeti Airlines в Покхарі в Непалі, що стало найбільшою авіакатастрофою за останні три десятиліття в цій країні.
Джерело: Reuters
Деталі: На борту літака ATR72, що летів із Катманду до міста Покхара, було 72 людини.
Уряд створив комісію з розслідування причин авіакатастрофи, вона має представити звіт протягом 45 днів.
Французьке агентство з розслідування авіакатастроф BEA заявило, що братиме участь у розслідуванні причин катастрофи і координуватиме свої дії з усіма іншими залученими сторонами.
A video scene showing the crash😐
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За даними бази даних Мережі авіаційної безпеки Непалу, це була найсмертоносніша авіакатастрофа в Непалі з 1992 року, коли літак Airbus A300 Пакистанських міжнародних авіаліній врізався в схил пагорба на підльоті до Катманду, в результаті чого загинули всі 167 осіб, які перебували на його борту.
Що передувало: Літак з 72 людьми на борту розбився в Непалі 15 січня.