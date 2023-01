У Непалі розбився пасажирський літак із 72 людьми, вже відомо про 40 загиблих

Літак з 72 людьми на борту розбився в Непалі 15 січня, вже відомо про 40 загиблих, але шанси, що хтось залишився живий – невеликі.

Джерело: Reuters, AFP, News18

Деталі: Щонайменше 40 людей загинули в неділю під час аварії внутрішнього рейсу у Непалі.

Місцеві ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що усі 72 пасажири вважаються загиблими, шанси знайти тих, хто вижив, невеликі.

Літак авіакомпанії Yeti Airlines перевозив 72 людини зі столиці, Катманду.

Місцеве телебачення показало, як рятувальники обходили уламки літака. Частина землі біля місця катастрофи була обпалена, видно сліди полум'я.

An ATR 72 aircraft of the Yeti Airlines crashed today in Pokhara in #Nepal. The aircraft flew from Kathmandu to Pokhara on Sunday morning and the accident took place while landing at the Pokhara airport. 68 passengers and four crew members were on board. pic.twitter.com/jiZycrDgJi