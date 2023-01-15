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У Непалі розбився пасажирський літак із 72 людьми, вже відомо про 40 загиблих

Роман ПетренкоНеділя, 15 січня 2023, 10:21
фото twitter.com/occhio_notizie

Літак з 72 людьми на борту розбився в Непалі 15 січня, вже відомо про 40 загиблих, але шанси, що хтось залишився живий – невеликі.

Джерело: Reuters, AFP, News18

Деталі: Щонайменше 40 людей загинули в неділю під час аварії внутрішнього рейсу у Непалі. 

Місцеві ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що усі 72 пасажири вважаються загиблими, шанси знайти тих, хто вижив, невеликі.

Літак авіакомпанії Yeti Airlines перевозив 72 людини зі столиці, Катманду.

Місцеве телебачення показало, як рятувальники обходили уламки літака. Частина землі біля місця катастрофи була обпалена, видно сліди полум'я.

П'ятнадцять пасажирів літака, що розбився в Непалі, були іноземцями, пишуть ЗМІ: 53 непальці, 5 індійців, 4 росіян, 2 корейці, по одному - пасажири з Ірландії, Аргентини, Австралії та Франції.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що відомство "взаємодіє із непальською стороною задля з‘ясування можливої наявності українців серед пасажирів літака".

Теми: Непалавіакатастрофи
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