У Непалі розбився пасажирський літак із 72 людьми, вже відомо про 40 загиблих
Літак з 72 людьми на борту розбився в Непалі 15 січня, вже відомо про 40 загиблих, але шанси, що хтось залишився живий – невеликі.
Деталі: Щонайменше 40 людей загинули в неділю під час аварії внутрішнього рейсу у Непалі.
Місцеві ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що усі 72 пасажири вважаються загиблими, шанси знайти тих, хто вижив, невеликі.
Літак авіакомпанії Yeti Airlines перевозив 72 людини зі столиці, Катманду.
Місцеве телебачення показало, як рятувальники обходили уламки літака. Частина землі біля місця катастрофи була обпалена, видно сліди полум'я.
An ATR 72 aircraft of the Yeti Airlines crashed today in Pokhara in #Nepal. The aircraft flew from Kathmandu to Pokhara on Sunday morning and the accident took place while landing at the Pokhara airport. 68 passengers and four crew members were on board. pic.twitter.com/jiZycrDgJi— Shiraz Hassan (@ShirazHassan) January 15, 2023ВІДЕО ДНЯ
П'ятнадцять пасажирів літака, що розбився в Непалі, були іноземцями, пишуть ЗМІ: 53 непальці, 5 індійців, 4 росіян, 2 корейці, по одному - пасажири з Ірландії, Аргентини, Австралії та Франції.
Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що відомство "взаємодіє із непальською стороною задля з‘ясування можливої наявності українців серед пасажирів літака".
Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf— Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023