Катастрофа самолета в Непале: подтверждена гибель 68 человек
По меньшей мере 68 человек погибли в воскресенье во время крушения внутреннего рейса авиакомпании Yeti Airlines в Покхаре в Непале, что стало крупнейшей авиакатастрофой за последние три десятилетия в этой стране.
Источник: Reuters
Детали: На борту самолета ATR72, летевшего из Катманду в город Покхара, было 72 человека.
Правительство создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы, она должна представить отчет в течение 45 дней.
Французское агентство по расследованию авиакатастроф BEA заявило, что будет участвовать в расследовании причин катастрофы и координировать свои действия со всеми другими вовлеченными сторонами.
A video scene showing the crash😐— Aviation for Aviators (@Aviaforaviators) January 15, 2023
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По данным базы данных Сети авиационной безопасности Непала, это была самая смертоносная авиакатастрофа в Непале с 1992 года, когда самолет Airbus A300 Пакистанских международных авиалиний врезался в склон холма на подлете к Катманду, в результате чего погибли все 167 человек, находившихся на его борту.
Что предшествовало: Самолет с 72 людьми на борту разбился в Непале 15 января.