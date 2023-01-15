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Катастрофа самолета в Непале: подтверждена гибель 68 человек

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 января 2023, 23:56
Самолет ATR72 авиакомпании Yeti Airlines в Покхаре в апреле 2022 года, фото NurPhoto via Getty Images

По меньшей мере 68 человек погибли в воскресенье во время крушения внутреннего рейса авиакомпании Yeti Airlines в Покхаре в Непале, что стало крупнейшей авиакатастрофой за последние три десятилетия в этой стране.

Источник: Reuters

Детали: На борту самолета ATR72, летевшего из Катманду в город Покхара, было 72 человека.

Правительство создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы, она должна представить отчет в течение 45 дней.

Французское агентство по расследованию авиакатастроф BEA заявило, что будет участвовать в расследовании причин катастрофы и координировать свои действия со всеми другими вовлеченными сторонами.

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По данным базы данных Сети авиационной безопасности Непала, это была самая смертоносная авиакатастрофа в Непале с 1992 года, когда самолет Airbus A300 Пакистанских международных авиалиний врезался в склон холма на подлете к Катманду, в результате чего погибли все 167 человек, находившихся на его борту.

Что предшествовало: Самолет с 72 людьми на борту разбился в Непале 15 января.

Темы: Непалавиа
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