Нічний удар по Запоріжжю: госпіталізовано двох дітей
Понеділок, 16 січня 2023, 02:50
Внаслідок нічного удару по Запоріжжю є постраждалі, зокрема двоє дітей, яких госпіталізували.
Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв
Пряма мова: "Усім постраждалим надається невідкладна медична допомога.
Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них – дві дитини дев‘яти і п‘ятнадцяти років".
Деталі: Куртєв також уточнив, що на місці влучання працюють рятувальники, медики та комунальники.
Що передувало: Вночі 16 січня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю і передмістю, повідомлялося про кількох легкопоранених і руйнування.