Нічний удар по Запоріжжю: госпіталізовано двох дітей

Внаслідок нічного удару по Запоріжжю є постраждалі, зокрема двоє дітей, яких госпіталізували.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Пряма мова: "Усім постраждалим надається невідкладна медична допомога.

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Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них – дві дитини дев‘яти і п‘ятнадцяти років".

Деталі: Куртєв також уточнив, що на місці влучання працюють рятувальники, медики та комунальники.

Що передувало: Вночі 16 січня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю і передмістю, повідомлялося про кількох легкопоранених і руйнування.