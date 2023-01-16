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Нічний удар по Запоріжжю: госпіталізовано двох дітей

Ольга Глущенко Понеділок, 16 січня 2023, 02:50
фото з місця прильоту, телеграм Куртєва

Внаслідок нічного удару по Запоріжжю є постраждалі, зокрема двоє дітей, яких госпіталізували.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Пряма мова: "Усім постраждалим надається невідкладна медична допомога.

Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них – дві дитини дев‘яти і п‘ятнадцяти років".

Деталі: Куртєв також уточнив, що на місці влучання працюють рятувальники, медики та комунальники.

Що передувало: Вночі 16 січня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю і передмістю, повідомлялося про кількох легкопоранених і руйнування.

Теми: Запоріжжяобстрілдіти
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