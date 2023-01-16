Ночной удар по Запорожью: госпитализированы двое детей

В результате ночного удара по Запорожью есть пострадавшие, в частности двое детей, которых госпитализировали.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Прямая речь: "Всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь.

Три человека транспортированы в больницы. Среди них - два ребенка девяти и пятнадцати лет".

Детали: Куртев также уточнил, что на месте попадания работают спасатели, медики и коммунальщики.

Что предшествовало: Ночью 16 января россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и пригороду, сообщалось о нескольких легкораненых и разрушениях.