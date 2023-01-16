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Ночной удар по Запорожью: госпитализированы двое детей

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 января 2023, 02:50
фото с места прилета, телеграмма Куртева

В результате ночного удара по Запорожью есть пострадавшие, в частности двое детей, которых госпитализировали.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Прямая речь: "Всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь.

Три человека транспортированы в больницы. Среди них - два ребенка девяти и пятнадцати лет".

Детали: Куртев также уточнил, что на месте попадания работают спасатели, медики и коммунальщики.

Что предшествовало: Ночью 16 января россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и пригороду, сообщалось о нескольких легкораненых и разрушениях.

Темы: Запорожьеобстрелдети
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