Ночной удар по Запорожью: госпитализированы двое детей
Понедельник, 16 января 2023, 01:50
В результате ночного удара по Запорожью есть пострадавшие, в частности двое детей, которых госпитализировали.
Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев
Прямая речь: "Всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь.
Реклама:
Три человека транспортированы в больницы. Среди них - два ребенка девяти и пятнадцати лет".
Детали: Куртев также уточнил, что на месте попадания работают спасатели, медики и коммунальщики.
Что предшествовало: Ночью 16 января россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и пригороду, сообщалось о нескольких легкораненых и разрушениях.
ВИДЕО ДНЯ