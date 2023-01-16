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У Німеччині стартували розширені навчання для українських військових від США

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 08:02
У Німеччині стартували розширені навчання для українських військових від США
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

У Німеччині почалася розширена програма підготовки для українських військових від американських інструкторів.

Як повідомляє AP, про це заявив найвищий посадовець армії США, генерал Марк Міллі, пише "Європейська правда".

Про підготовку такої розширеної програми було відомо ще з кінця 2022 року, проте дати її початку не повідомляли. 

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За його словами, протягом наступних 5-8 тижнів планують підготувати близько 500 осіб. Програма включає роботу з різними видами зброї та відпрацювання спільних дій і координації підрозділів різних типів - піхоти, механізованих бригад, артилерії. Навчання почнеться з теорії та роботи малими групами і поступово дійде до етапу комплексних навчань на рівні БТГ. 

У понеділок Міллі планує особисто приїхати на полігон – подивитися, як відбуваються навчання, та переконатися у відсутності розбіжностей між її програмою і запланованими поставками зброї.

У коментарях ЗМІ Міллі зазначив, що комплексні навчання мають зіграти важливу роль у підготовці до подальших контрнаступальних дій України і що США розраховують передати в Україну нову допомогу приблизно у той час, коли військові завершать підготовку і будуть готові використовувати її "до того, як почнуться весняні дощі". 

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На цей час американські інструктори підготували понад 3100 українських військових, які мали працювати з певними видами озброєння - як 155-мм гаубиці і HIMARS. 

Як повідомлялося, в Інституті вивчення війни вважають, що Кремль сподівається у найближчі пів року перехопити ініціативу і не допустити нових контрнаступів України. 

Теми: НімеччинаУкраїнаЗбройні сили
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