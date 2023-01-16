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В Германии стартовали расширенные учения для украинских военных от США

"Европейская правда"Понедельник, 16 января 2023, 09:02
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Росіяни та білоруси знову проводять навчання – на цей раз авіаційні. Будуть проводити патрулювання вздовж кордону, відпрацьовувати ведення повітряної розвідки, висадку тактичного повітряного десанту тощо

В Германии началась расширенная программа подготовки для украинских военных от американских инструкторов.

Как сообщает AP, об этом заявил высшее должностное лицо армии США, генерал Марк Милли, пишет "Европейская правда".

О подготовке такой расширенной программы было известно еще с конца 2022 года, однако даты ее начала не сообщали. 

По его словам, в течение следующих 5-8 недель планируют подготовить около 500 человек. Программа включает работу с различными видами оружия и отработку совместных действий и координации подразделений различных типов - пехоты, механизированных бригад, артиллерии. Обучение начнется с теории и работы малыми группами и постепенно дойдет до этапа комплексных учений на уровне БТГ. 

В понедельник Милли планирует лично приехать на полигон – посмотреть, как проходят учения, и убедиться в соответствии программы и запланированных поставок оружия.

В комментариях СМИ Милли отметил, что комплексные учения должны сыграть важную роль в подготовке к дальнейшим контрнаступательным действиям Украины и что США рассчитывают передать в Украину новую помощь примерно в то время, когда военные завершат подготовку и будут готовы использовать ее "до того, как начнутся весенние дожди". 

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За предыдущие месяцы американские инструкторы подготовили более 3100 украинских военных для работы с новыми видами вооружения – как 155-мм гаубицы и HIMARS. 

Как сообщалось, в Институте изучения войны считают, что Кремль надеется в ближайшие полгода перехватить инициативу и не допустить новых контрнаступлений Украины. 

Темы: ГерманияУкраинаВооруженные силы
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