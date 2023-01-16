Росія хоче протягом пів року перехопити ініціативу на полі бою – військові аналітики
Експерти Інституту вивчення війни відзначають, що Росія хоче перехопити ініціативу і покласти край контрнаступальним успіхам України, а президент Росії Володимир Путін змінює підходи ведення війни.
Джерело: ISW
Деталі: У звіті військові аналітики зазначають, що Кремль, ймовірно, готується провести вирішальну стратегічну операцію протягом наступних 6 місяців, спрямовану на те, щоб перехопити ініціативу і покласти край низці оперативних успіхів України.
В ISW перерахували невдачі Росії у війні проти України.
Зокрема, за останні 11 місяців Росія не змогла досягти більшості своїх основних оперативних цілей в Україні.
Російські війська не змогли захопити Київ, а також Донецьку і Луганську області, утримати здобутки в Харківській області або місто Херсон.
Експерти зазначають: "Російська повітряна та ракетна кампанія, спрямована проти української критичної інфраструктури під керівництвом генерала Сергія Суровікіна наприкінці 2022 року, також не призвела до значних оперативних наслідків і не деморалізувала українське суспільство, як це, ймовірно, планував Кремль".
Зважаючи на те, що Путін не відмовився від своїх загарбницьких цілей, він змінює фундаментальні підходи у веденні війни – переконані в ISW.
Зокрема, інститут помітив розвиток таких напрямків у веденні війни РФ:
- Кремль посилює як короткострокові, так і довгострокові зусилля з нарощування збройних сил.
- Російські військові консервують мобілізований персонал для подальшого використання – це відхід від початкового підходу Кремля, який полягав у тому, щоб восени 2022 року кинути на фронт непідготовлений особовий склад.
- Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу.
- Путін рецентралізує контроль над військовими діями в Україні під керівництвом Міністерства оборони і призначив командувачем воєнних дій начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.
- Кремль посилює підготовку російського інформаційного простору для підтримки війни.
В ISW відзначають, що зусилля Кремля з підготовки до ймовірної вирішальної стратегічної дії у 2023 році не є взаємовиключними із зусиллями Москви щодо створення умов для затяжної війни.
Основні висновки інституту за 15 січня:
- Українські офіційні особи уточнили, що 14 січня російська ракета Х-22 влучила в житловий будинок у Дніпрі, в результаті чого загинуло 30 цивільних осіб. Україна спростувала інформацію про те, що причиною руйнування будинку могла бути робота української ППО, зазначивши, що Україна не має можливості збивати ракети Х-22.
- Фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин нагородив медалями ПВК за захоплення Соледара, ймовірно, в рамках постійних зусиль, спрямованих на те, щоб представити захоплення Соледара як досягнення "Вагнера", а не як спільну операцію з армією Росії, як раніше заявляло Міністерство оборони Росії.
- Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Макіївки та Білогорівки Луганської області. Російський військові блогер стверджував, що війська РФ перекидають позашляховики ОБСЄ з Росії до Луганської області, можливо, для використання в бойових діях.
- Російські джерела стверджували, що загарбники завершили зачистку Соледара і атакували українські позиції на північ, захід і південний захід від населеного пункту. 15 січня українське джерело повідомило, що російські війська захопили шахту на захід від Соледара.
- Окупанти продовжували атакувати Бахмут і райони на північ, схід, південь та південний захід від міста. Російські війська досягли незначні територіальних здобутків на південний захід від Бахмута біля Андріївки.
- Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що російські війська збільшили свою присутність на окупованих територіях Херсонській області, а також, що частина сил групи "Вагнера" прибула на Херсонщину. Херсонський колаборант Володимир Сальдо заявив, що відновлення мосту Генічеськ-Арабатська стрілка покращило логістику російських військ в окуповану Херсонську область.
- Російський військовослужбовець підірвав гранату в будівлі з російськими солдатами в Бєлгородській області, можливо, це був акт протесту проти мобілізації. Російське джерело повідомило, що в результаті вибуху гранати загинуло троє і було поранено 10 мобілізованих.