Росія хоче протягом пів року перехопити ініціативу на полі бою – військові аналітики

Експерти Інституту вивчення війни відзначають, що Росія хоче перехопити ініціативу і покласти край контрнаступальним успіхам України, а президент Росії Володимир Путін змінює підходи ведення війни.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті військові аналітики зазначають, що Кремль, ймовірно, готується провести вирішальну стратегічну операцію протягом наступних 6 місяців, спрямовану на те, щоб перехопити ініціативу і покласти край низці оперативних успіхів України.

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В ISW перерахували невдачі Росії у війні проти України.

Зокрема, за останні 11 місяців Росія не змогла досягти більшості своїх основних оперативних цілей в Україні.

Російські війська не змогли захопити Київ, а також Донецьку і Луганську області, утримати здобутки в Харківській області або місто Херсон.

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Експерти зазначають: "Російська повітряна та ракетна кампанія, спрямована проти української критичної інфраструктури під керівництвом генерала Сергія Суровікіна наприкінці 2022 року, також не призвела до значних оперативних наслідків і не деморалізувала українське суспільство, як це, ймовірно, планував Кремль".

Зважаючи на те, що Путін не відмовився від своїх загарбницьких цілей, він змінює фундаментальні підходи у веденні війни – переконані в ISW.

Зокрема, інститут помітив розвиток таких напрямків у веденні війни РФ:

Кремль посилює як короткострокові, так і довгострокові зусилля з нарощування збройних сил.

Російські військові консервують мобілізований персонал для подальшого використання – це відхід від початкового підходу Кремля, який полягав у тому, щоб восени 2022 року кинути на фронт непідготовлений особовий склад.

Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу.

Путін рецентралізує контроль над військовими діями в Україні під керівництвом Міністерства оборони і призначив командувачем воєнних дій начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Кремль посилює підготовку російського інформаційного простору для підтримки війни.

В ISW відзначають, що зусилля Кремля з підготовки до ймовірної вирішальної стратегічної дії у 2023 році не є взаємовиключними із зусиллями Москви щодо створення умов для затяжної війни.

Основні висновки інституту за 15 січня: