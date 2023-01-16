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Росія зранку обстріляла Херсон: влучили у дитячу лікарню та багатоповерхівку, є загибла

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 16 січня 2023, 11:00
Росія зранку обстріляла Херсон: влучили у дитячу лікарню та багатоповерхівку, є загибла
Обстріл лікарні в Херсоні, фото з Telegram Тимошенка

Російські окупанти зранку завдали ударів по багатоповерхівці, інтернату та дитячій лікарні в Херсоні, внаслідок чого загинула одна людина, в області за останню добу – ще троє загиблих.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Цього разу обстріл дитячої (лікарні - ред.), внаслідок якого вибито близько 30 вікон в неонатальному (6-ти поверховому) корпусі. Корпус пустий. Інформація про постраждалих відсутня". 

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Деталі: Очільник ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що за добу російські загарбники 90 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Херсон росіяни обстріляли 21 раз – атакували житлові квартали міста. Він наголосив, що ворог цілеспрямовано ударив по будівлі Червоного Хреста, міській лікарні, центру реабілітації дітей з інвалідністю, суднобудівному заводу, обʼєкту критичної інфраструктури та житлових будинках. 

Минулої доби на Херсонщині через російську агресію 3 людини загинули та 14 жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості. 

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Доповнено: Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич уточнив, що російські військові обстріляли дитячу лікарню вранці 16 січня з артилерії. Внаслідок атаки вибиті шибки в неонатальному корпусі. Будівля була пуста, тому поранених немає.

Крім того, у Дніпровському районі міста ворожі снаряди поцілили у багатоквартирний будинок та будівлю інтернату. Попередньо відомо про одну загиблу, що мешкала в пошкодженому будинку. Жінка померла від отриманих уламкових поранень на місці.

Теми: Херсонська областьобстрілжертвиХерсон
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