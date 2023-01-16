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Россия утром обстреляла Херсон: попали в детскую больницу и многоэтажку, есть погибшая

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 16 января 2023, 12:00
Обстрел больницы в Херсоне, фото из Telegram Тимошенко

Российские оккупанты утром нанесли удар по многоэтажке, интернату и детской больнице в Херсоне, в результате чего погиб один человек, в области за последние сутки - еще трое погибших.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "На этот раз обстрел детской (больницы - ред.), в результате которого выбито около 30 окон в неонатальном (6-ти этажном) корпусе. Корпус пустой. Информация о пострадавших отсутствует". 

Детали: Глава ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что за сутки российские захватчики 90 раз атаковали Херсонскую область. Мирные населенные пункты области страдали от обстрелов из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Херсон россияне обстреляли 21 раз - атаковали жилые кварталы города. 

Он отметил, что враг целенаправленно ударил по зданию Красного Креста, городской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам. 

За прошедшие сутки на Херсонщине из-за российской агрессии 3 человека погибли и 14 жителей получили ранения различной степени тяжести. 

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Дополнено: Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич уточнил, что российские военные обстреляли детскую больницу утром 16 января из артиллерии. В результате атаки выбиты стекла в неонатальном корпусе. Здание пустое, поэтому раненых нет.

Кроме того, в Днепровском районе города вражеские снаряды попали в многоквартирный дом и здание интерната. Предварительно известно об одной погибшей, которая жила в поврежденном доме. Женщина скончалась от полученных осколочных ранений на месте.

Темы: Херсонская областьобстрелжертвыХерсон
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