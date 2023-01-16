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Повітряні сили оцінили можливість висадки десанту РФ у Києві: Нереалістичний сценарій

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 січня 2023, 11:39
Юрій Ігнат. фото Повітряних сил

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає нереалістичним сценарій висадки російського десанту у Києві чи на території України загалом.

Джерело: полковник Ігнат в ефірі національного телемарафону 16 січня

Пряма мова: "На нинішній день це взагалі нереалістичний сценарій... Тоді ворогу це не вдалося, не вдасться й зараз. Тому що пролетіти просто так до столиці і висадити десант з Іл-76 не вдасться жодним чином. Думаю, що і до кордону не вдасться долетіти".

Деталі: За словами Ігната, ситуація зараз відрізняється від 24 лютого, коли окупанти скоїли зухвалий неочікуваний напад на околиці Києва. Зараз Сили оборони готові достойно зустріти ворога.

Головне - отримувати допомогу від західних партнерів, зокрема нові системи протиракетного озброєння.

Адже росіяни можуть отримати додатково балістичні ракети, тому потрібні засоби протиповітряної оборони, щоб якомога більше об’єктів інфраструктури України та великих міст закрити від тиранії агресора.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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