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Воздушные силы оценили возможность высадки десанта РФ в Киеве: Нереалистичный сценарий

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 января 2023, 11:39
Юрий Игнат. фото Воздушных сил

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает нереалистичным сценарий высадки российского десанта в Киеве или на территории Украины в целом.

Источник: полковник Игнат в эфире национального телемарафона 16 января

Прямая речь: "На сегодняшний день это вообще нереалистичный сценарий... Тогда врагу это не удалось, не удастся и сейчас. Потому что пролететь просто так в столицу и высадить десант с Ил-76 не удастся никоим образом. Думаю, что и до границы не удастся долететь".

Детали: По словам Игната, ситуация сейчас отличается от 24 февраля, когда оккупанты совершили дерзкое неожиданное нападение на окраины Киева. Сейчас Силы обороны готовы достойно встретить врага.

Главное - получать помощь от западных партнеров, в частности новые системы противоракетного вооружения.

Ведь россияне могут получить дополнительно баллистические ракеты, поэтому нужны средства противовоздушной обороны, чтобы как можно больше объектов инфраструктуры Украины и крупных городов закрыть от тирании агрессора.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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