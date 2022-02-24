Гостомель відбили, але там триває зачистка ворога

В МВС України повідомили, що українські захисники повернули контроль над аеропортом Гостомеля.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook, телеграм Верховної Ради

Пряма мова: "Гостомель! Перша велика перемога!

Годину тому наші десантники на вертольотах, відпрацювали аеродром Гостомеля нурсами!

Після чого висадилися і зачистили аеродром від ворога!

Російські десантники, хто вижив, розбіглися по лісах і полях".

Деталі: Парламент інформацію про повернення українських позицій підтвердив.

Водночас, за інформацією УП, у Гостомелі все ще триває зачистка ворогів, які порозбігалися навсібоки.

Передісторія: