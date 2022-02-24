Гостомель відбили, але там триває зачистка ворога
Четвер, 24 лютого 2022, 22:49
В МВС України повідомили, що українські захисники повернули контроль над аеропортом Гостомеля.
Джерело: радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook, телеграм Верховної Ради
Пряма мова: "Гостомель! Перша велика перемога!
Годину тому наші десантники на вертольотах, відпрацювали аеродром Гостомеля нурсами!
Після чого висадилися і зачистили аеродром від ворога!
Російські десантники, хто вижив, розбіглися по лісах і полях".
Деталі: Парламент інформацію про повернення українських позицій підтвердив.
Водночас, за інформацією УП, у Гостомелі все ще триває зачистка ворогів, які порозбігалися навсібоки.
Передісторія:
- Станом на 19 годину 24 лютого окупанти захопили контроль над міжнародним аеропортом ДП "Антонов" у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.
- Близько 18 години за Києвом керівник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Крісто Грозєв повідомив, що зі Пскова в напрямку Києва летять 18 російських військово-транспортних літаків Іл-76.
- З початку доби 24 лютого окупанти ведуть прицільний вогонь із гелікоптерів. Два російських гелікоптери збили підрозділи Збройних Сил. Американські журналісти повідомили згодом, що російські окупанти захопили злітно-посадкову смугу аеропорту.
- Російські військові захопили контроль над Чорнобильською атомною електростанцією. Під загрозою сховище ядерних відходів.