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У Румунії на пляж винесло двигун від ракети

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 13:38

У Румунії на узбережжя коси вздовж лиману Разелм хвилями винесло об’єкт, який фахівці ідентифікують як двигун від ракети.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда"

Частину ракети виявили ввечері 15 січня на узбережжі, прилеглому до території готелю Gura Portiței. Це за кілька десятків кілометрів від найпівденнішої точки Одещини й містечка Вилкове. 

Фахівці румунських служб ідентифікували об’єкт як маршовий двигун ракети. "Його забрали і передадуть відповідним структурам міністерства оборони. Об’єкт не становить жодної небезпеки, це компонент, який рухає ракету", - прокоментували у відділенні Служби надзвичайних ситуацій Добруджі. 

Нагадаємо, протягом минулого року до узбережжя Румунії та Болгарії неодноразово виносило морські міни. 

Під час останньої великої ракетної атаки РФ проти України 14 січня уламки ракети втретє за час повномасштабної війни впали на території Молдови. 

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Теми: Румуніявійна
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