В Румынии на пляж вынесло двигатель от ракеты

В Румынии на побережье косы вдоль лимана Разелм волнами вынесло объект, который специалисты идентифицируют как двигатель от ракеты.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Часть ракеты обнаружили вечером 15 января на побережье, прилегающем к территории отеля Gura Portiței. Это в нескольких десятках километров от самой южной точки Одесской области и города Вилково.

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Специалисты румынских служб идентифицировали объект как маршевый двигатель ракеты. "Его забрали и передадут соответствующим структурам министерства обороны. Объект не представляет никакой опасности, это компонент, который двигает ракету", - прокомментировали в отделении Службы чрезвычайных ситуаций Добруджи.

Напомним, в течение прошлого года к побережью Румынии и Болгарии неоднократно выносило морские мины.

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Во время последней крупной ракетной атаки РФ против Украины 14 января обломки ракеты в третий раз за время полномасштабной войны упали на территории Молдовы.