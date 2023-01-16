До Маріуполя почали прибувати вантажівки з живою силою окупантів – радник мера

До тимчасово окупованого Маріуполя почали прибувати з Донецького напрямку вантажівки з живою силою ворога.

Джерело: радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "До Маріуполя з Донецького напрямку почали прибувати вантажівки з живою силою. Частина з них розміщується в с. Белосорайська Коса. Лише за ранок понеділка – понад 10 вантажівок".

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Деталі: Андрющенко також стверджує, що в Маріуполі почали додатково вербовати кухарів та обслуговуючий персонал в "пансіонати", які, за його словами, насправді є новими казармами.

Що цьому передувало:

Тиждень тому радник мера повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі помітили посилену військову активність росіян.