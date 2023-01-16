В Мариуполь начали прибывать грузовики с живой силой оккупантов – советник мэра

Во временно оккупированный Мариуполь начали прибывать с Донецкого направления грузовики с живой силой врага.

Источник: советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "В Мариуполь с Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой. Часть их размещается в с. Белосорайская Коса. Только за утро понедельника – более 10 грузовиков".

Детали: Андрющенко также утверждает, что в Мариуполе начали дополнительно вербовать поваров и обслуживающий персонал в "пансионаты", которые, по его словам, на самом деле являются новыми казармами.

Что этому предшествовало: