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В Мариуполь начали прибывать грузовики с живой силой оккупантов – советник мэра

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 16 января 2023, 13:46
Скрин из видео в Telegram Андрющенко

Во временно оккупированный Мариуполь начали прибывать с Донецкого направления грузовики с живой силой врага. 

Источник: советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "В Мариуполь с Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой. Часть их размещается в с. Белосорайская Коса. Только за утро понедельника – более 10 грузовиков".

Детали: Андрющенко также утверждает, что в Мариуполе начали дополнительно вербовать поваров и обслуживающий персонал в "пансионаты", которые, по его словам, на самом деле являются новыми казармами.

Что этому предшествовало: 

Темы: Мариупольоккупация
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