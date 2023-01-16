Окупанти б'ють по Авдіївці, біля Бахмута і Соледара активні бойові дії – ОВА

Станом на 16 січня на Донеччині активні бойові дії тривають поблизу Бахмута, Соледара, Вугледара, Авдіївки, Мар'їнки, Торецька, вранці окупанти вдарили по старій частині Авдіївки, а на Луганщині захисники відбили атаки окупантів поблизу Білогорівки.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Донеччина: сьогодні зранку відбувся артобстіл старої частини Авдіївки. По лінії оборони навколо міста тривають хаотичні обстріли позицій.

Також на цю годину відомо про сімох поранених цивільних за добу — у Великій Новосілці, Лимані і Соледарі, а також по двоє у Авдіївці та Бахмуті.

Активні бойові дії тривають поблизу Бахмута, Соледара, Вугледара, Авдіївки, Мар'їнки, Торецька.

Вчора вдень — ракетний удар по Лиману. Артилерійські обстріли Торського й Зарічного Лиманської ТГ.

Протягом доби — періодичні обстріли території Курахівської та Очеретинської громад. Окупанти ведуть наступальні дії майже по всій лінії бойових дій, найактивніші - в районі населених пунктів с.Красногорівка, Кам'янка та Водяне і Невельське.

ВІДЕО ДНЯ

Луганщина: підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Білогорівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони Новоселівського, Стельмахівки, Невського, Кузьминого і Червонопопівки.

Слідом за Лисичанськом росіяни закрили на в'їзд і виїзд Рубіжне. Ситуація в області залишається складною.

Сумщина: вчора росіяни протягом дня завдали 44 удари по прикордонню Сумщини.

Ворог поцілив по Краснопільській, Білопільській, Середино-Будській, Хотінській громадах. Зафіксовані пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

У всіх випадках без жертв і постраждалих.

Вночі та вранці — без обстрілів.

Запорізька: вночі ворог завдав ракетного удару по обласному центру та передмістю.

Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених. На місці працюють всі відповідні служби.

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Малокатеринівка, Білогір'я, Ольгівське, Чарівне, Новоданилівка, Червоне, Полтавка, Новоандріївка, Преображенка, Мала Токмачка, Оріхів, Гуляйполе, Степове, Кам'янське, Павлівка, Таврійське.

Надійшло 14 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ.

Дніпропетровська: другу добу триває пошукова операція у Дніпрі. Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку ще кількох загиблих. На зараз 35 загиблих, у тому числі двоє дітей. 39 людей врятовані. 75 поранені. Доля 35 людей все ще невідома. Пошуки тривають.

Нікопольщину росіяни знову обстріляли з важкої артилерії. Поцілили по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Без жертв.

У Червоногригорівці пошкоджені 15 приватних будинків та господарських споруд, лінії електропередач та газогін.

Харківщина: сьонодні зранку ворог обстріляв м. Куп'янськ. Пошкоджено приватне домоволодіння, вибито вікна п’ятиповерхівки. Поранення отримала 65-річна жінка.

Протягом доби на Слобожанському напрямку мінометних, артилерійських та танкових обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Хатнє і Тополі.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Западне, Синьківка, Орлянка, Котлярівка, Берестове.

У м. Вовчанськ та у с. Вовчанські Хутори внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, сталася пожежа у закладі освіти м. Вовчанськ, пошкоджено автомобілі.

Миколаївщина: вчора вдень ворог завдавав артилерійських ударів за межами населеного пункту Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку обстрілів зазнали райони понад 17 населених пунктів, зокрема, Золота балка, Гаврилівка, Львове, Садове, Антонівка та Херсон.

Ворог атакує цивільну інфраструктуру та обʼєкти критичної інфраструктури міста Херсон.

Російські окупанти обстріляли приміщення Червоного Хреста. Через влучення снарядів сталася пожежа. Над її ліквідацією одразу почали працювати рятувальники.

Також ворог поцілив в центр реабілітації дітей з інвалідністю. У будівлі вибито вікна та двері, пошкоджено стіну.

Російські снаряди впали поруч з приміщенням студентського гуртожитку. Обстріляли окупанти й приватні та багатоквартирні будинки. Також атакували обʼєкт критичної інфраструктури. Будівля підприємства та прилегла територія зазнала руйнувань.

Відомо про 14 поранених через російські обстріли, з них один знаходиться у важкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичних закладів. Троє людей загинули.

Поблизу Великої Олександрівки на міні, залишеній російськими окупантами, підірвалися люди. Два чоловіки, 53 та 35 років, перевіряли свої поля та натрапили на ворожу міну. Через отримані поранення обидва загинули на місці події.

Вже другу добу поспіль тимчасово окупована Каховка безперестанку піддається масованому обстрілу військовими РФ зі сторони Малокаховки. Є загиблі й поранені. Є руйнування житла та об’єктів цивільної інфраструктури.