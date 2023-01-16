Оккупанты бьют по Авдеевке, возле Бахмута и Соледара активные боевые действия - ОВА

По состоянию на 16 января в Донецкой области активные боевые действия продолжаются вблизи Бахмута, Соледара, Угледара, Авдеевки, Марьинки, Торецка, утром оккупанты ударили по старой части Авдеевки, а на Луганщине защитники отбили атаки оккупантов вблизи Белогоровки.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Донетчина: сегодня утром состоялся артобстрел старой части Авдеевки. По линии обороны вокруг города продолжаются хаотичные обстрелы позиций.

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Также на этот час известно о семи раненых гражданских за сутки - в Великой Новоселке, Лимане и Соледаре, а также по двое в Авдеевке и Бахмуте.

Активные боевые действия продолжаются вблизи Бахмута, Соледара, Угледара, Авдеевки, Марьинки, Торецка.

Вчера днем - ракетный удар по Лиману. Артиллерийские обстрелы Торского и Заречного Лиманской ТГ.

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В течение суток - периодические обстрелы территории Кураховской и Очеретинской общин. Оккупанты ведут наступательные действия почти по всей линии боевых действий, самые активные - в районе населенных пунктов с.Красногоровка, Каменка и Водяное и Невельское.

Луганщина: подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов вблизи Белогоровки.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы Новоселовского, Стельмаховки, Невского, Кузьминого и Червонопоповки.

Вслед за Лисичанском россияне закрыли на въезд и выезд Рубежное. Ситуация в области остается сложной.

Сумщина: вчера россияне в течение дня нанесли 44 удара по пограничье Сумщины.

Враг попал по Краснопольской, Белопольской, Середино-Будской, Хотинской общинам. Зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Во всех случаях без жертв и пострадавших.

Ночью и утром - без обстрелов.

Запорожская: ночью враг нанес ракетный удар по областному центру и пригороду.

Есть разрушения объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры. Поступила информация о нескольких легкораненых. На месте работают все соответствующие службы.

За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Малокатериновка, Белогорье, Ольговское, Волшебное, Новоданиловка, Красное, Полтавка, Новоандреевка, Преображенка, Малая Токмачка, Орехов, Гуляйполе, Степное, Каменское, Павловка, Таврическое.

Поступило 14 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ.

Днепропетровская: вторые сутки продолжается поисковая операция в Днепре. Ночью спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома еще нескольких погибших. На сейчас 35 погибших, в том числе двое детей. 39 человек спасены. 75 ранены. Судьба 35 человек все еще неизвестна. Поиски продолжаются.

Никопольщину россияне снова обстреляли из тяжелой артиллерии. Попали по Червоногригорьевской и Марганецкой общинам. Без жертв.

В Червоногригорьевке повреждены 15 частных домов и хозяйственных построек, линии электропередач и газопровод.

Харьковщина: сегодня утром враг обстрелял г. Купянск. Повреждено частное домовладение, выбиты окна пятиэтажки. Ранения получила 65-летняя женщина.

В течение суток на Слобожанском направлении минометным, артиллерийским и танковым обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Бударки, Стрелечья, Терновая, Чугуновка, Хатнее и Тополя.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Синьковка, Орлянка, Котляровка, Берестовое.

В г. Волчанск и в с. Волчанские Хутора в результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, произошел пожар в учебном заведении г. Волчанск, повреждены автомобили.

Николаевщина: вчера днем враг наносил артиллерийские удары за пределами населенного пункта Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, на Херсонском направлении обстрелам подверглись районы более 17 населенных пунктов, в частности, Золотая балка, Гавриловка, Львовское, Садовое, Антоновка и Херсон.

Враг атакует гражданскую инфраструктуру и объекты критической инфраструктуры города Херсон.

Российские оккупанты обстреляли помещение Красного Креста. Из-за попадания снарядов произошел пожар. Над его ликвидацией сразу начали работать спасатели.

Также враг попал в центр реабилитации детей с инвалидностью. В здании выбиты окна и двери, повреждена стена.

Российские снаряды упали рядом с помещением студенческого общежития. Обстреляли оккупанты и частные и многоквартирные дома. Также атаковали объект критической инфраструктуры. Здание предприятия и прилегающая территория подверглись разрушениям.

Известно о 14 раненых из-за российских обстрелов, из них один находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения. Три человека погибли.

Вблизи Большой Александровки на мине, оставленной российскими оккупантами, подорвались люди. Два мужчины, 53 и 35 лет, проверяли свои поля и наткнулись на вражескую мину. Из-за полученных ранений оба погибли на месте происшествия.

Уже вторые сутки подряд временно оккупированная Каховка беспрестанно подвергается массированному обстрелу военными РФ со стороны Малокаховки. Есть погибшие и раненые. Есть разрушения жилья и объектов гражданской инфраструктуры.