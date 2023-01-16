Герасимов упевнений, що виграє у суді справу щодо недекларування його квартири в Іспанії

Народний депутат від "Європейської солідарності" Артур Герасимов заявляє, що справа щодо недекларування його квартири в Іспанії не варта "виїденого яйця".

Джерело: Герасимов у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Настільки впевнений у своїй правоті, що не маю жодних сумнівів у тому, що виграю цю із яйця виїдену справу у Вищому антикорупційному суді.

По-перше, "інкримінована" мені квартира була куплена у 2013 році, тобто до початку моєї політичної діяльності, до початку виборів і до того, як я був обраний народним депутатом. Причому на той момент я займався бізнесом і квартира була куплена на задекларовані від бізнесу доходи, легальність та достатність яких ні у кого не виникає питань або сумнівів.

Друге. Тоді ж у 2013 році, до початку політичної діяльності, передав її у дар батькам, і вони нею користувалися. До речі, передача власності в Іспанії, на відміну від України, не потребує зміни даних в реєстрі".

Деталі: Герасимов також нагадав, що є прецеденти, коли Національна агенція запобігання корупції приймала уточнення і закривала справи. "Зокрема, йдеться про неточності у деклараціях глави держави, які Володимир Олександрович виявив і повідомив НАЗК. НАЗК, в свою чергу, подібними поясненнями задовільнилося", - заявив він.

Що цьому передувало:

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