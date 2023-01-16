Нардепу від "ЄС" оголосили підозру

Народному депутатові від "Європейської солідарності" Артуру Герасимову оголосили про підозру у недекларуванні нерухомості в Іспанії.

Джерело: НАБУ

Дослівно НАБУ: "Двоповерхове житло дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія) вартістю 190 тисяч євро (станом на 2013 рік), а також 1,6 тисяч доларів на рахунках в українських банках не задекларував народний депутат України IX скликання. НАБУ і САП повідомили йому про підозру".

Деталі: Бюро традиційно не називає прізвища нардепа, лише зазначає, що розслідування цих фактів розпочали за публікаціями журналістів програми "Схеми".

Однак раніше повідомлялося, що НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом ймовірного недекларування вілли в Іспанії співголовою фракції "Європейської солідарності" Артуром Герасимовим.

У бюро зазначили, що про підозру нардепу повідомили ще 13 січня.

Але оскільки місцеперебування нардепа було невідомо, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135 КПК України.

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