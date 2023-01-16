Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепу від "ЄС" оголосили підозру

Ірина БалачукПонеділок, 16 січня 2023, 12:09
Артур Герасимов. Фото eurosolidarity.org

Народному депутатові від "Європейської солідарності" Артуру Герасимову оголосили про підозру у недекларуванні нерухомості в Іспанії.

Джерело: НАБУ

Дослівно НАБУ: "Двоповерхове житло дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія) вартістю 190 тисяч євро (станом на 2013 рік), а також 1,6 тисяч доларів на рахунках в українських банках не задекларував народний депутат України IX скликання. НАБУ і САП повідомили йому про підозру".

Деталі: Бюро традиційно не називає прізвища нардепа, лише зазначає, що розслідування цих фактів розпочали за публікаціями журналістів програми "Схеми".

Однак раніше повідомлялося, що НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом ймовірного недекларування вілли в Іспанії співголовою фракції "Європейської солідарності" Артуром Герасимовим. 

У бюро зазначили, що про підозру нардепу повідомили ще 13 січня.

Але оскільки місцеперебування нардепа було невідомо, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135 КПК України.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: НАБУнерухомістьЄС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Арестович заявив, що звільняється з ОП

48% жителів дев’яти країн ЄС хочуть швидкого кінця війни, навіть ціною втрати Україною територій

фото "Я що, на кнопку натискав чи в літаку сидів?": журналісти поспілкувались з окупантами, причетними до удару по Дніпру

ISW пояснив, чому російські провоєнні діячі стримано відреагували на нове призначення Герасимова

Внаслідок удару по Дніпру зруйновано понад 200 квартир – ОП

Бачимо, що готує Росія, і намагаємося зменшити її потенціал – Зеленський

Усі новини...
НАБУ
НАБУ оголосило в розшук нардепку від "Слуги народу"
Розтрата майже 500 млн АРМА: організатора злочинної групи оголосили в розшук
Третьому за місяць "слузі народу" оголосили підозру в недостовірному декларуванні
Останні новини
12:08
відеоБої під Соледаром: ЗСУ знищили 25 "вагнерівців" в одній траншеї
12:07
Підрив гранати в розташуванні російських військових під Бєлгородом: кількість загиблих зросла до 7
12:07
фотоУ Білорусі опублікували супутникові знімки позицій росіян на полігоні "Лепельський"
12:06
Путін наказав збільшити армію РФ і посилити кордон із Фінляндією
11:47
фотоВ уряді Німеччини визначились з новим міністром оборони
11:38
відеоКількість має значення: у бою за Бахмут прикордонники знищили взвод росіян
11:34
відео"Перемога потрібна і Україні, і Німеччині": спільне звернення послів у Берліні та Києві
11:33
Біатлоністка з Львівщини виграла бронзу на зимовій універсіаді в Нью-Йорку
11:31
80% росіян вважають СРСР хорошим часом – опитування в РФ
11:20
Арестович заявив, що звільняється з ОП
Усі новини...