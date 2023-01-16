Герасимов уверен, что выиграет в суде дело о недекларировании его квартиры в Испании

Народный депутат от "Европейской солидарности" Артур Герасимов заявляет, что дело о недекларировании его квартиры в Испании не стоит "выеденного яйца".

Источник: Герасимов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Настолько уверен в своей правоте, что не имею никаких сомнений в том, что выиграю это из яйца выеденное дело в Высшем антикоррупционном суде.

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Во-первых, "инкриминируемая" мне квартира была куплена в 2013 году, то есть до начала моей политической деятельности, до начала выборов и до того, как я был избран народным депутатом. Причем на тот момент я занимался бизнесом и квартира была куплена на задекларированные от бизнеса доходы, легальность и достаточность которых ни у кого не возникает вопросов или сомнений.

Второе. Тогда же в 2013 году, до начала политической деятельности, передал ее в дар родителям и они ею пользовались. Кстати, передача собственности в Испании, в отличие от Украины, не требует изменения данных в реестре".

Детали: Герасимов также напомнил, что есть прецеденты, когда Национальное агентство по предотвращению коррупции принимало уточнения и закрывало дела. "В частности, речь идет о неточностях в декларациях главы государства, которые Владимир Александрович обнаружил и сообщил НАПК", - заявил он.

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