Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Герасимов уверен, что выиграет в суде дело о недекларировании его квартиры в Испании

Александр ШумилинПонедельник, 16 января 2023, 16:44
Фото: "Слово і діло"

Народный депутат от "Европейской солидарности" Артур Герасимов заявляет, что дело о недекларировании его квартиры в Испании не стоит "выеденного яйца".

Источник: Герасимов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Настолько уверен в своей правоте, что не имею никаких сомнений в том, что выиграю это из яйца выеденное дело в Высшем антикоррупционном суде.

Во-первых, "инкриминируемая" мне квартира была куплена в 2013 году, то есть до начала моей политической деятельности, до начала выборов и до того, как я был избран народным депутатом. Причем на тот момент я занимался бизнесом и квартира была куплена на задекларированные от бизнеса доходы, легальность и достаточность которых ни у кого не возникает вопросов или сомнений.

Второе. Тогда же в 2013 году, до начала политической деятельности, передал ее в дар родителям и они ею пользовались. Кстати, передача собственности в Испании, в отличие от Украины, не требует изменения данных в реестре".

Детали: Герасимов также напомнил, что есть прецеденты, когда Национальное агентство по предотвращению коррупции принимало уточнения и закрывало дела. "В частности, речь идет о неточностях в декларациях главы государства, которые Владимир Александрович обнаружил и сообщил НАПК", - заявил он.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В понедельник НАБУ объявило Герасимову о подозрении в недекларировании недвижимости в Испании.
  • Речь идет о двухэтажном жилье дуплексного типа и паркоместе в провинции Аликанте (Испания) стоимостью 190 тысяч евро (по состоянию на 2013 год), а также 1,6 тысяч долларов на счетах в украинских банках.

Темы: НАБУсуддекларацииЕвропейская солидарность
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Пробили "дно" пропаганды: Украина направила ноту протеста в МИД Беларуси

Офис президента отправил Арестовича в отставку с должности советника

Президент Сербии призвал РФ прекратить вербовать сербов на войну против Украины

На Australian Open запретили флаги РФ после матча россиянки и украинки

обновленоВ Днепре завершили поиск людей под завалами: 44 погибли, еще 20 – пропали без вести

фотоВ СБУ разоблачили любительницу "русского мира"

Все новости...
НАБУ
Дело "Роттердам+": НАБУ и САП завершили расследование второго эпизода
Нардепу от "ЕС" объявили подозрение
НАБУ объявило в розыск нардепа от "Слуги народа"
Последние новости
16:32
Через терминалы Приватбанка на кассах в 2022 году сняли более 18 миллиардов
16:30
Россия до сих пор не допускает Красный Крест к украинским пленным – омбудсмен
16:27
фотоОккупанты ударили из С-300 по Купянску: разрушили автотранспортный колледж
16:08
"Живых не находили": людей под завалами дома в Днепре разыскивали собаки-"универсалы"
16:08
Скандал с образовательным стартапом в США: JPMorgan заплатил за "фейковых клиентов" 175 миллионов
15:52
фотоРоссия ударила по коммунальному предприятию и театру Херсона
15:50
Регулятор оштрафовал три облэнерго за нарушение графиков отключения света
15:49
Пробили "дно" пропаганды: Украина направила ноту протеста в МИД Беларуси
15:40
Россияне в 2022 году перевели в Грузию более двух миллиардов долларов
15:37
Рада получила свидетельство о смерти нардепа-предателя Ковалева: отберут мандат
Все новости...