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Норвегия подтвердила побег и просьбу об убежище экс-командира "Вагнера"

"Европейская правда"Понедельник, 16 января 2023, 15:47
Норвегия подтвердила побег и просьбу об убежище экс-командира Вагнера

Власти Норвегии подтвердили, что россиянин Андрей Медведев, который является бывшим высокопоставленным членом ЧВК "Вагнера", незаконно пересек границу и попросил об убежище в скандинавской стране.

Норвежский директорат по вопросам иммиграции (UDI) подтвердил эту информацию агентству Associated Press, сообщает "Европейская правда".

"Из соображений безопасности и конфиденциальности UDI не может предоставлять дальнейшие комментарии по этому вопросу", - говорится в электронном письме, направленном агентству.

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Дело Медведева передали норвежской иммиграционной полиции, а россиянина перевели в Осло, где поместили в центр для нарушителей миграционного законодательства. Полиция Норвегии отказалась комментировать этот случай.

На прошлой неделе полиция Норвегии сообщила о незаконном въезде мужчины из России, которого тогда идентифицировали только как "иностранец". Его задержали пограничники. Мужчина зашел в частный дом в пограничной зоне и попросил вызвать полицию.

 

Экс-командир "Вагнера" А. Медведев

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ИСТОЧНИК: TELEGRAM GULAGU.NET

Полиция сообщила, что поздно вечером в четверг российские пограничники проинформировали ее о том, что обнаружили следы на снегу, которые могли свидетельствовать о чьем-то незаконном пересечении границы.

По сообщению норвежского информационного агентства NTB в понедельник, Медведев скрывался с тех пор, как покинул группу "Вагнера" 6 июля после окончания четырехмесячного контракта.

Российское издание "Медуза" пишет, что Медведев был командиром подразделения, в которое входил Евгений Нужин - наемник "Вагнера", чью казнь кувалдой зафиксировали на видео, появившемся в сети в ноябре.

Основатель проекта Gulagu.net (российская правозащитная организация и сайт, борющийся с пытками. - Ред.) Владимир Осечкин сообщил, что Медведев перешел границу с Норвегией в районе населенного пункта Никель Мурманской области.

Осечкин подчеркнул, что это впервые из РФ в Европу за все время с начала войны против Украины сбежал бывший командир одного из подразделений по сути террористической группы "Вагнера", который согласился давать показания и разоблачать олигарха и террориста Евгения Пригожина.

По словам Осечкина, Медведев был свидетелем многих казней и внесудебных расправ со стороны службы безопасности Пригожина, которые те совершали в отношении тех, кто отказывался воевать против украинцев и хотел покинуть ряды "Вагнера". После ухода Медведева из "Вагнера" сам Пригожин и его служба безопасности пытались его задержать. Медведев опасался, что его могут казнить.

Темы: ВагнерНорвегия
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