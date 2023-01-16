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Ракицький повернувся в "Шахтар"

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 січня 2023, 17:15
Ракицький повернувся в Шахтар
ілюстрація "гірників"

Колишній захисник збірної України з футболу Ярослав Ракицький повернувся в донецький "Шахтар".

Джерело: пресслужба ФК "Шахтар"

Дослівно: "33-річний український захисник Ярослав Ракицький на правах вільного агента переходить до "Шахтаря". Контракт із гравцем розраховано до кінця сезону".

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Деталі: Вказано, що навесні 2022 року Ярослав приєднався до "гірників" для участі в благодійних матчах Shakhtar Global Tour for Peace. Першу частину сезону-2022/23 Ракицький провів у турецькому клубі "Адана Демірспор".

Клуб нагадує, що Ракицький є вихованцем "Шахтаря". За першу команду "оранжево-чорних" він виступав від 2009 до 2019 року, зіграв 326 матчів, забив 14 м’ячів і разом з нею здобув 19 трофеїв.

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Нагадаємо: В січні 2019 на 5 році російської агресії Ракицький перейшов у російський чемпіонат і став гравцем "Зеніту". Відтоді його не викликали у збірну. Ракицький залишив російський "Зеніт" через тиждень після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Футболіст назвав причиною "важку сімейну ситуацію" і попросив про дострокове розірвання контракту. Він провів за російський клуб 108 матчів, забив 7 м'ячів.

Теми: футболспорт
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