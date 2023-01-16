Ракицкий вернулся в "Шахтер"

Бывший защитник сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий вернулся в донецкий "Шахтер".

Источник: пресс-служба ФК "Шахтер"

Дословно: "33-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий на правах свободного агента переходит в "Шахтер". Контракт с игроком рассчитан до конца сезона".

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Детали: Указано, что весной 2022 года Ярослав присоединился к "горнякам" для участия в благотворительных матчах Shakhtar Global Tour for Peace. Первую часть сезона-2022/23 Ракицкий провел в турецком клубе Адана Демирспор.

Клуб напоминает, что Ракицкий является питомцем "Шахтера". За первую команду "оранжево-черных" он выступал с 2009 по 2019 год, сыграл 326 матчей, забил 14 мячей и вместе с ней завоевал 19 трофеев.

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Напомним: В январе 2019 года на 5 году российской агрессии Ракицкий перешел в российский чемпионат и стал игроком "Зенита". С тех пор его не вызвали в сборную. Ракицкий покинул российский "Зенит" спустя неделю после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Футболист назвал причиной "трудную семейную ситуацию" и попросил о досрочном расторжении контракта. Он провел за российский клуб 108 матчей, забил 7 мячей.