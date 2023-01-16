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Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів зміцнення української ППО

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 19:08
Володимир Зеленський поговорив із Марком Рютте, фото ОП

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що координація міжнародної військової підтримки залишиться надзвичайно важливою в наступні місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Готуючись до свого візиту у Вашингтон, я провів розмову з президентом Зеленським. Жахливий напад на житловий будинок у Дніпрі підкреслює, чому не можна дозволити Росії виграти цю війну. Координація міжнародної військової підтримки залишається надзвичайно важливою в наступні місяці", - заявив глава уряду Нідерландів у своєму Twitter.

Пізніше з'явилося повідомлення про телефонну розмову Рютте та Зеленського від Офісу президента.

"Уже вдруге з початку року розмовляю з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Вдячний йому за готовність і надалі працювати над зміцненням української ППО. Крім того, говорили про можливі сценарії розвитку подій на фронті та наші спільні заходи на найближчий час", - йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, в ЄС розцінюють ракетний удар по житловій багатоповерхівці в Дніпрі як ознаку ескалації і обговорюють свою можливу відповідь на це.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі сягнула 40 осіб, з яких – троє дітей.

Теми: ЗеленськийНідерландиППО
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