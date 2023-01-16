Зеленский обсудил с премьером Нидерландов укрепление украинской ПВО

Премьер Нидерландов Марк Рютте после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что координация международной военной поддержки останется чрезвычайно важной в последующие месяцы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Готовясь к своему визиту в Вашингтон, я провел разговор с президентом Зеленским. Ужасная атака на жилой дом в Днепре подчеркивает, почему нельзя позволить России выиграть эту войну. Координация международной военной поддержки остается чрезвычайно важной в последующие месяцы", - заявил глава правительства Нидерландов в своем Twitter.

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📞: In preparation for my visit to Washington I spoke with @ZelenskyyUa. The horrific attack on an apartment block in Dnipro underscores just why Russia cannot be allowed to win this war. The coordination of international military support remains essential in the months ahead. — Mark Rutte (@MinPres) January 16, 2023

Позже появилось сообщение о телефонном разговоре Рютте и Зеленского от Офиса президента.

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"Уже во второй раз с начала года разговариваю с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Благодарен ему за готовность и дальше работать над укреплением украинской ПВО. Кроме того, говорили о возможных сценариях развития событий на фронте и наших совместных мероприятиях в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ЕС расценивают ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре как признак эскалации и обсуждают свой возможный ответ на это.

Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 40 человек, из которых - трое детей.