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Зеленский обсудил с премьером Нидерландов укрепление украинской ПВО

"Европейская правда"Понедельник, 16 января 2023, 18:08
Зеленский обсудил с премьером Нидерландов укрепление украинской ПВО
Владимир Зеленский поговорил с Марком Рютте, фото ОП

Премьер Нидерландов Марк Рютте после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что координация международной военной поддержки останется чрезвычайно важной в последующие месяцы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Готовясь к своему визиту в Вашингтон, я провел разговор с президентом Зеленским. Ужасная атака на жилой дом в Днепре подчеркивает, почему нельзя позволить России выиграть эту войну. Координация международной военной поддержки остается чрезвычайно важной в последующие месяцы", - заявил глава правительства Нидерландов в своем Twitter.

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Позже появилось сообщение о телефонном разговоре Рютте и Зеленского от Офиса президента.

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"Уже во второй раз с начала года разговариваю с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Благодарен ему за готовность и дальше работать над укреплением украинской ПВО. Кроме того, говорили о возможных сценариях развития событий на фронте и наших совместных мероприятиях в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ЕС расценивают ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре как признак эскалации и обсуждают свой возможный ответ на это.

Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 40 человек, из которых - трое детей.

Темы: ЗеленскийНидерландыПВО
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