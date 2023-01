Зеленский обсудил с премьером Нидерландов укрепление украинской ПВО

Премьер Нидерландов Марк Рютте после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что координация международной военной поддержки останется чрезвычайно важной в последующие месяцы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Готовясь к своему визиту в Вашингтон, я провел разговор с президентом Зеленским. Ужасная атака на жилой дом в Днепре подчеркивает, почему нельзя позволить России выиграть эту войну. Координация международной военной поддержки остается чрезвычайно важной в последующие месяцы", - заявил глава правительства Нидерландов в своем Twitter.

📞: In preparation for my visit to Washington I spoke with @ZelenskyyUa. The horrific attack on an apartment block in Dnipro underscores just why Russia cannot be allowed to win this war. The coordination of international military support remains essential in the months ahead.