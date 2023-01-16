Удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 40
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі сягнула 40 осіб, з яких – троє дітей.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко, Національна поліція, ДСНС
Деталі: Вранці Резніченко повідомив про 35 жертв.
За даними поліції, станом на 10:30:
- загинуло 36 осіб (з них 2 дитини);
- травмовано 75 осіб (з них 15 дітей);
- врятовано 39 осіб (з них 6 дітей).
Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.
Оновлено о 13:20: Рятувальники повідомили, що станом на 13:00 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 осіб (з них 3 дітей), травмовано 75 осіб (з них 14 дітей). Отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких перебування 12 осіб встановлено.
Психологи ДСНС надали допомогу 98 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Комунальні служби вивезли понад 8 тисяч тон будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.
Передісторія:
- Росіяни у суботу в ході масованої ракетної атаки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.
- Удар нанесли ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі
- У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.
- Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра станом на вечір неділі було відомо про 30 загиблих.
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