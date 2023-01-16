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У США вважають, що Росія не зможе підготувати 500 тисяч людей для чергового наступу

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 19:47

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман вважає, що Росії не вдасться одночасно мобілізувати 500 тисяч людей і забезпечити їхню належну підготовку для чергового наступу, про що говорять в українській і західній розвідці.

Про це Шерман заявила під час зустрічі з українськими журналістами в Києві в понеділок, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди".

Заступниця очільника Держдепу зазначила, що під час зустрічі з українськими посадовцями в Києві обговорювала можливість оголошення в Росії чергової масштабної мобілізації й те, як можна цьому протидіяти.

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"Та мобілізація 500 тисяч – це неймовірна річ. Ви, звісно, цікавитесь, чи можна буде за таких умов підготувати й забезпечити необхідним таку кількість людей. Я підозрюю: якщо Путін мобілізує таку кількість військ - не станеться ні того, ні іншого", – зазначила Шерман.

На думку представниці зовнішньополітичного відомства США, викликає занепокоєння не лише факт мобілізації, а й те, що президент Росії готовий пожертвувати такою великою кількістю людських життів, "вчиняючи жахливе вторгнення в суверенну країну".

"За цим (можливою мобілізацією) ми маємо стежити разом із іншими державами по всьому світу, щоб допомогти Україні взяти гору. І я думаю, що сьогодні нас усіх ще раз надихнула наполегливість, стійкість, глибока відданість, які має український народ", – додала вона.

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Нагадаємо, ще наприкінці грудня 2022 року українські посадовці заявили, що Росія планує почати чергову мобілізацію в січні.

Пізніше в українській розвідці заявили, що російська влада має намір мобілізувати у січні-лютому ще 500 тисяч військових на додачу до тих 300 тисяч, які були мобілізовані у жовтні 2022 року. Там припустили, що нові мобілізовані будуть вести наступальні дії в Донецькій і Харківській областях, а також, можливо, в Запорізькій, а оборонятися – в Херсоні й Криму.

Офіційно в РФ плани чергової мобілізації наразі не підтверджували.

Теми: СШАРосіямобілізація
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