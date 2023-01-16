В США считают, что Россия не сможет подготовить 500 тысяч человек для очередного наступления

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман считает, что России не удастся одновременно мобилизовать 500 тысяч человек и обеспечить их надлежащую подготовку для очередного наступления, о чем говорят в украинской и западной разведке.

Об этом Шерман заявила во время встречи с украинскими журналистами в Киеве в понедельник, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды".

Заместитель главы Госдепа отметила, что во время встречи с украинскими чиновниками в Киеве обсуждала возможность объявления в России очередной масштабной мобилизации и то, как можно этому противодействовать.

"И мобилизация 500 тысяч - это невероятная вещь. Вы, конечно, интересуетесь, можно ли будет при таких условиях подготовить и обеспечить необходимым такое количество людей. Я подозреваю: если Путин мобилизует такое количество войск - не произойдет ни того, ни другого", - отметила Шерман.

По мнению представительницы внешнеполитического ведомства США, вызывает беспокойство не только факт мобилизации, но и то, что президент России готов пожертвовать таким большим количеством человеческих жизней, "совершая ужасное вторжение в суверенную страну".

"За этим (возможной мобилизацией) мы должны следить вместе с другими государствами по всему миру, чтобы помочь Украине взять верх. И я думаю, что сегодня нас всех еще раз вдохновила настойчивость, стойкость, глубокая преданность, которые имеет украинский народ", - добавила она.

Напомним, еще в конце декабря 2022 года украинские чиновники заявили, что Россия планирует начать очередную мобилизацию в январе.

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Позже в украинской разведке заявили, что российские власти намерены мобилизовать в январе-феврале еще 500 тысяч военных в дополнение к тем 300 тысячам, которые были мобилизованы в октябре 2022 года. Там предположили, что новые мобилизованные будут вести наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожской, а обороняться - в Херсоне и Крыму.

Официально в РФ планы очередной мобилизации пока не подтверждали.