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Зеленський анонсував активну дипломатію, яка несе "оборонні плоди"

Олена РощінаПонеділок, 16 січня 2023, 22:39
Зеленський анонсував активну дипломатію, яка несе оборонні плоди
Володимир Зеленський, фото ОП

Цей тиждень буде важливим для України завдяки проведенню Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) 16-20 січня та засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 20 січня.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Деталі: Зеленський зазначив, що 16 січня вже втретє говорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте – і ця розмова відбулася напередодні візиту прем’єр-міністра Нідерландів до Сполучених Штатів Америки.

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Також Зеленський зустрівся у Києві з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі. Президент сподівається, що ОБСЄ може допомогти у ситуації з депортацією українців до Росії та домогтися доступу до українських полонених. 

Пряма мова: "Від завтрашнього дня цей тиждень стане ще більш активним з погляду нашої дипломатії. 

Почне роботу форум у Давосі – Україну почують на цьому глобальному важливому майданчику.

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Наприкінці тижня має відбутися чергове засідання у форматі "Рамштайну". Очікуємо принципових рішень від коаліції наших партнерів.

Заплановані й важливі двосторонні переговори".

Деталі: За словами Зеленського, кожен день "дипломатичного марафону" приносить Україні "цілком конкретні оборонні плоди". 

"Те, що сталося в Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, – усе це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля – усіх учасників коаліції захисту України та свободи. І пришвидшувати ухвалення рішень", – наголосив він.

Цього дня гарний приклад показала Велика Британія, оголосивши про новий пакет оборонної допомоги, сказав Зеленський.

"Те, що треба. Танки, інша бронетехніка, артилерія. Те, що ми обговорювали з прем’єр-міністром Сунаком. Я дякую тобі, Ріші, дякую кожному британцю за відчутну та своєчасну підтримку!", – зазначив він.

Теми: Зеленськийсвітзброя
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