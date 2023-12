Британія надала Україні пакет допомоги: танки Challenger 2 дозволять перейти до вигнання військ РФ

Рішення Великої Британії направити Україні танки Challenger 2 є вивіреною відповіддю на зростаючу агресію Росії та невиборчі бомбардування.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес під час виступу в парламенті, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Сьогоднішній пакет допоможе прискорити завершення путінської окупації та всієї її жорстокості та гарантувати, що у 2023 році і надалі, якщо це буде необхідно, Україна збереже свій імпульс, який підтримується міжнародною спільнотою, яка більш ніж будь-коли переконана в тому, що незаконне та неспровоковане вторгнення Путіна провалиться", - сказав Воллес.

Реклама:

За його словами, міжнародна підтримка України не є "нападом на Росію чи організованою НАТО агресією, не кажучи вже про війну через посередників".

Оголошуючи про те, що він назвав "найважливішим пакетом бойових дій на сьогодні для прискорення успіху України", Воллес підтвердив, що Британія направить ескадрон танків Challenge 2 із броньованими ремонтно-евакуаційними машинами.

"Сьогоднішній пакет — це важливе збільшення українських можливостей. Це означає, що вони можуть перейти від стримування до вигнання російських військ з української землі. Президент Путін не може перемогти, але він також упевнений, що зможе продовжувати сіяти це безглузде насильство та людські страждання доти, доки його сили не будуть вибиті з оборонних позицій і вигнані з країни", - сказав міністр.

За його словами, союзники України мають "прискорити наші колективні зусилля, щоб різко, економічно та у військовому відношенні зберегти тиск" на президента Путіна.

Воллес привітав рішення французького уряду направити в Україну легкі бойові танки AMX 10-RC, а також новий пакет озброєнь США, що включатиме близько 50 бойових машин Bradley.

За його словами, ці внески "важливі самі по собі", але вони також є частиною міжнародних зусиль, які "у сукупності дають ефект збільшення сили".

📸 This is The Challenger 2, Britain’s main battle tank that has travelled the world on operations with the @BritishArmy . The Challenger 2 prioritises firepower and protection making it accurate and lethal. Read more: https://t.co/9g3Hrpqzwr 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/B16wXP75FC

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Британія надала Україні пакет допомоги, який включає:

As part of a package of significant combat power to accelerate Ukrainian success, the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine.



Here’s a minute of the Challenger 2 doing what it does best.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/LOGHZpeDRf