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Британія надала Україні пакет допомоги: танки Challenger 2 дозволять перейти до вигнання військ РФ

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 19:18
фото: getty images

Рішення Великої Британії направити Україні танки Challenger 2 є вивіреною відповіддю на зростаючу агресію Росії та невиборчі бомбардування.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес під час виступу в парламенті, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Сьогоднішній пакет допоможе прискорити завершення путінської окупації та всієї її жорстокості та гарантувати, що у 2023 році і надалі, якщо це буде необхідно, Україна збереже свій імпульс, який підтримується міжнародною спільнотою, яка більш ніж будь-коли переконана в тому, що незаконне та неспровоковане вторгнення Путіна провалиться", - сказав Воллес.

За його словами, міжнародна підтримка України не є "нападом на Росію чи організованою НАТО агресією, не кажучи вже про війну через посередників".

Оголошуючи про те, що він назвав "найважливішим пакетом бойових дій на сьогодні для прискорення успіху України", Воллес підтвердив, що Британія направить ескадрон танків Challenge 2 із броньованими ремонтно-евакуаційними машинами.

"Сьогоднішній пакет — це важливе збільшення українських можливостей. Це означає, що вони можуть перейти від стримування до вигнання російських військ з української землі. Президент Путін не може перемогти, але він також упевнений, що зможе продовжувати сіяти це безглузде насильство та людські страждання доти, доки його сили не будуть вибиті з оборонних позицій і вигнані з країни", - сказав міністр.

За його словами, союзники України мають "прискорити наші колективні зусилля, щоб різко, економічно та у військовому відношенні зберегти тиск" на президента Путіна.

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Воллес привітав рішення французького уряду направити в Україну легкі бойові танки AMX 10-RC, а також новий пакет озброєнь США, що включатиме близько 50 бойових машин Bradley.

За його словами, ці внески "важливі самі по собі", але вони також є частиною міжнародних зусиль, які "у сукупності дають ефект збільшення сили".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Британія надала Україні пакет допомоги, який включає:

  • 14 танків "Challenger 2";
  • 30 гармат AS90;
  • 100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР "Бульдог";
  • десятки БпЛА;
  • 100.000 артилерійських снарядів;
  • 100 "вдосконалених ракет";
  • запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.

Нагадаємо, 15 січня в уряді Британії підтвердили плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90.

Невелика кількість танків, взятих з запасів Британії, які налічують 227 одиниць, сама по собі не матиме великого значення на полі бою, але це буде перший випадок, коли західна країна погодиться відправити свою важку бронетехніку в Україну.

Київ сподівається, що це прокладе шлях для позитивного рішення Німеччини. За даними агентства Bloomberg, федеральний уряд Німеччини наступного тижня може оголосити рішення стосовно постачання Україні західних танків.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, вже п’ять країн готові передати Україні танки Leopard 2, але чекають рішення Німеччини.

Теми: Велика Британіязброя
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