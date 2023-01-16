Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский анонсировал активную дипломатию, которая несет "оборонные плоды"

Елена РощинаПонедельник, 16 января 2023, 23:39
Владимир Зеленский, фото ОП

Эта неделя будет важной для Украины благодаря проведению Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) 16-20 января и заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Детали: Зеленский отметил, что 16 января уже в третий раз говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте – и этот разговор состоялся накануне визита премьер-министра Нидерландов в Соединенные Штаты Америки.

Также Зеленский встретился в Киеве с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи. Президент надеется, что ОБСЕ может помочь в ситуации с депортацией украинцев в Россию и добиться доступа к украинским пленным. 

Прямая речь: "С завтрашнего дня эта неделя станет еще более активной с точки зрения нашей дипломатии. 

Начнет работу форум в Давосе – Украину услышат на этой глобальной важной площадке.

В конце недели должно состояться очередное заседание в формате "Рамштайн". Ожидаем принципиальных решений от коалиции наших партнеров.

ВИДЕО ДНЯ

Запланированы и важные двусторонние переговоры".

Детали: По словам Зеленского, каждый день "дипломатического марафона" приносит Украине "вполне конкретные оборонительные плоды". 

"То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении, – все это только подчеркивает, как важно координировать наши усилия – всех участников коалиции защиты Украины и свободы. И ускорять принятие решений", – подчеркнул он.

В этот день хороший пример показала Великобритания, объявив о новом пакете оборонной помощи, сказал Зеленский.

"То, что надо. Танки, другая бронетехника, артиллерия. То, что мы обсуждали с премьер-министром Сунаком. Я благодарю тебя, Риши, спасибо каждому британцу за ощутимую и своевременную поддержку!", – отметил он.

Темы: Зеленскиймироружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украина имеет уже три гарантированных батареи систем ПВО "Patriot" – Зеленский

Зеленскому доложили: Удар по дому в Днепре нанесен российской ракетой Х-22

В среду ограничения света в Украине ожидаются на уровне вторника, дефицит существенный - Yasno

фотоВ Германии на протесте экоактивистов задержали Грету Тунберг

Путин дал добро на выход России из договоров Совета Европы

дополненоЗалужный впервые встретился с Милли, выехав за границу

Все новости...
Зеленский
Видим, что готовит Россия, и пытаемся уменьшить ее потенциал – Зеленский
В Днепре до сих пор разбирают завалы – Зеленский обещает наказание всем виновным
Зеленский пережил более 12 покушений с начала российского вторжения – The Independent
Последние новости
00:05
Германия сможет передать Украине до 15 танков Leopard 2 в этом году – СМИ
00:00
Зеленский ожидает, что сторонников трибунала за российскую агрессию станет больше
23:48
В Латвии готовят план для изъятия русского языка из школьной программы
23:46
В Минобороны Австрии заявили, что не могут исключить ракетного удара по территории страны
23:45
Ученые научились управлять молнией с помощью лазеров
23:32
В Пентагоне подтвердили, что украинские бойцы уже учатся стрелять из "Patriot" в США
23:15
В столице Эстонии прошли кризисные учения на случай блэкаута
23:15
В Украину вернули 125 детей, депортированных в Россию
23:08
Глава МИД Британии: Решение предоставить Украине тяжелое вооружение посылает четкий сигнал Путину
22:55
Украина имеет уже три гарантированных батареи систем ПВО "Patriot" – Зеленский
Все новости...