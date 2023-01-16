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Зеленский анонсировал активную дипломатию, которая несет "оборонные плоды"

Елена РощинаПонедельник, 16 января 2023, 22:39
Зеленский анонсировал активную дипломатию, которая несет оборонные плоды
Владимир Зеленский, фото ОП

Эта неделя будет важной для Украины благодаря проведению Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) 16-20 января и заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Детали: Зеленский отметил, что 16 января уже в третий раз говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте – и этот разговор состоялся накануне визита премьер-министра Нидерландов в Соединенные Штаты Америки.

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Также Зеленский встретился в Киеве с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи. Президент надеется, что ОБСЕ может помочь в ситуации с депортацией украинцев в Россию и добиться доступа к украинским пленным. 

Прямая речь: "С завтрашнего дня эта неделя станет еще более активной с точки зрения нашей дипломатии. 

Начнет работу форум в Давосе – Украину услышат на этой глобальной важной площадке.

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В конце недели должно состояться очередное заседание в формате "Рамштайн". Ожидаем принципиальных решений от коалиции наших партнеров.

Запланированы и важные двусторонние переговоры".

Детали: По словам Зеленского, каждый день "дипломатического марафона" приносит Украине "вполне конкретные оборонительные плоды". 

"То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении, – все это только подчеркивает, как важно координировать наши усилия – всех участников коалиции защиты Украины и свободы. И ускорять принятие решений", – подчеркнул он.

В этот день хороший пример показала Великобритания, объявив о новом пакете оборонной помощи, сказал Зеленский.

"То, что надо. Танки, другая бронетехника, артиллерия. То, что мы обсуждали с премьер-министром Сунаком. Я благодарю тебя, Риши, спасибо каждому британцу за ощутимую и своевременную поддержку!", – отметил он.

Темы: Зеленскиймироружие
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