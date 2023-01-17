Уряд Британії вперше скористався правом заблокувати ухвалення закону в Шотландії

Уряд Великої Британії в понеділок оголосив, що скористається своїми повноваженнями згідно із Актом про Шотландію від 1998 року й заблокує ухвалення шотландською владою законопроєкту, який спрощує зміну статі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві британського міністра у справах Шотландії Алістера Джека.

"Після ретельного та уважного розгляду всіх відповідних рекомендацій та політичних наслідків я стурбований тим, що це законодавство матиме негативний вплив на дію законодавства про рівність на всій території Великої Британії", – зазначив він.

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Представник британського уряду висловив сподівання, що спільно із владою Шотландії зможе "знайти конструктивний шлях вперед, який би відповідав як децентралізації влади, так і законодавству парламенту Великої Британії".

Перша прем’єр-міністерка Шотландії Нікола Стерджен уже розкритикувала рішення Лондона, назвавши його "лобовою атакою на наш демократично обраний шотландський парламент та його здатність ухвалювати власні рішення з питань за межами центральної влади".

"Уряд Шотландії буде захищати закон і захищати шотландський парламент. Якщо це вето Вестмінстера досягне успіху, то стане лише першим із багатьох таких вето", – прокоментувала Стерджен у Twitter.

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Нагадаємо, законопроєкт про реформу гендерного визнання був ухвалений більшістю членів парламенту Шотландії в грудні 2022 року. Він передбачає зниження віку, з якого люди можуть подати заяву про зміну статі, з 18 до 16 років, скасування обов’язкового медичного діагнозу гендерної дисфорії для отримання так званого свідоцтва про визнання гендеру й скоротить час, необхідний заявнику для отримання "набутої" статі.

Тоді як законопроєкт позитивно сприйняли громадські організації, в британському уряді висловили побоювання, що він може призвести до "гендерного туризму" і що люди, які змінюють стать в Шотландії, матимуть іншу юридичну стать, коли перебуватимуть на решті території Британії.

Згідно з Актом про Шотландію, уряд Британії має право блокувати ухвалене парламентом Шотландії законодавство до отримання ним королівської згоди – останнього етапу розгляду будь-якого нового законопроєкту, – якщо вважає, що воно матиме негативний вплив на законодавство Великої Британії в цілому.

Але досі за 25 років після ухвалення Акту жоден британський уряд не вдавався до такого кроку.