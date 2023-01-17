Правительство Британии впервые воспользовалось правом заблокировать принятие закона в Шотландии

Правительство Великобритании в понедельник объявило, что воспользуется своими полномочиями согласно Акту о Шотландии от 1998 года и заблокирует принятие шотландскими властями законопроекта, который упрощает смену пола.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении британского министра по делам Шотландии Алистера Джека.

"После тщательного и внимательного рассмотрения всех соответствующих рекомендаций и политических последствий я обеспокоен тем, что это законодательство будет иметь негативное влияние на действие законодательства о равенстве на всей территории Великобритании", - отметил он.

Представитель британского правительства выразил надежду, что совместно с властями Шотландии сможет "найти конструктивный путь вперед, который бы отвечал как децентрализации власти, так и законодательству парламента Великобритании".

Первый премьер-министр Шотландии Никола Стерджен уже раскритиковала решение Лондона, назвав его "лобовой атакой на наш демократически избранный шотландский парламент и его способность принимать собственные решения по вопросам за пределами центральной власти".

"Правительство Шотландии будет защищать закон и защищать шотландский парламент. Если это вето Вестминстера достигнет успеха, то станет лишь первым из многих таких вето", - прокомментировала Стерджен в Twitter.

Напомним, законопроект о реформе гендерного признания был принят большинством членов парламента Шотландии в декабре 2022 года. Он предусматривает снижение возраста, с которого люди могут подать заявление о смене пола, с 18 до 16 лет, отмену обязательного медицинского диагноза гендерной дисфории для получения так называемого свидетельства о признании гендера и сократит время, необходимое заявителю для получения "приобретенного" пола.

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В то время как законопроект положительно восприняли общественные организации, в британском правительстве выразили опасения, что он может привести к "гендерному туризму" и что люди, которые меняют пол в Шотландии, будут иметь другой юридический пол, когда будут находиться на остальной территории Британии.

Согласно Акту о Шотландии, правительство Британии имеет право блокировать принятое парламентом Шотландии законодательство до получения им королевского согласия - последнего этапа рассмотрения любого нового законопроекта, - если считает, что оно будет иметь негативное влияние на законодательство Великобритании в целом.

Но до сих пор за 25 лет после принятия Акта ни одно британское правительство не прибегало к такому шагу.