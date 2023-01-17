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Росія тримає майже рекордну кількість "Калібрів" у Чорному морі – ОК "Південь"

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 17 січня 2023, 09:13
Росія тримає майже рекордну кількість Калібрів у Чорному морі – ОК Південь
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ. КОРАБЛІ ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ НА НАВЧАННЯХ У 2021 РОЦІ. ФОТО: ИЗВЕСТИЯ

Росія вивела у Чорне море ракетоносії із майже рекордною кількістю крилатих ракет "Калібр".

Джерело: речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Протягом дня підводний човен відвідав пункт базування, і це цілком може свідчити про переспорядження. Це означає, що сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх 6 ракетоносіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні, до 44 ракет. 

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Ракетна небезпека залишається актуальною".

Деталі: Гуменюк уточнила, що найбільший показник кількості ракет у Чорному морі, який фіксували протягом повномасштабної війни, складав 48 одиниць.

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Теми: флотЧорне мореРосіяракетний удар
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