Росія тримає майже рекордну кількість "Калібрів" у Чорному морі – ОК "Південь"
Вівторок, 17 січня 2023, 10:13
Росія вивела у Чорне море ракетоносії із майже рекордною кількістю крилатих ракет "Калібр".
Джерело: речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону новин
Пряма мова: "Протягом дня підводний човен відвідав пункт базування, і це цілком може свідчити про переспорядження. Це означає, що сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх 6 ракетоносіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні, до 44 ракет.
Ракетна небезпека залишається актуальною".
Деталі: Гуменюк уточнила, що найбільший показник кількості ракет у Чорному морі, який фіксували протягом повномасштабної війни, складав 48 одиниць.
Передісторія:
- 16 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходилися 17 кораблів РФ, серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр".
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