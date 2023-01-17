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Россия держит почти рекордное количество "Калибров" в Черном море – ОК "Юг"

Татьяна ЛозовенкоВторник, 17 января 2023, 09:13
Россия держит почти рекордное количество Калибров в Черном море – ОК Юг
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ. КОРАБЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА НА УЧЕНИЯХ В 2021 ГОДУ. ФОТО: ИЗВЕСТИЯ

Россия вывела в Черное море ракетоносители с почти рекордным количеством крылатых ракет "Калибр".

Источник: пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "В течение дня подводная лодка посетила пункт базирования, и это вполне может свидетельствовать о переснаряжении. Это означает, что сегодня мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех 6 ракетоносителей, которые находятся сейчас на боевом дежурстве, до 44 ракет. 

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Ракетная опасность остается актуальной".

Детали: Гуменюк уточнила, что наибольший показатель количества ракет в Черном море, который фиксировали в течение полномасштабной войны, составлял 48 единиц. 

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 января в Черном море на боевом дежурстве находились 17 кораблей РФ, среди которых 6 носителей крылатых ракет "Калибр".

Темы: флотЧерное мореРосcияракетный удар
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