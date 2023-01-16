Росія вивела в Чорне море 6 кораблів з трьома десятками "Калібрів"

В понеділок 16 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 17 кораблів РФ серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Джерело: повідомлення ВМС ЗСУ

Деталі: Вказується, що загальний залп 6 носіїв складає близько 30 ракет.

Також на бойовому чергуванні в Азовському морі перебувають 2 корабля, в Середземному – 9 ворожих кораблів.

Передісторія: