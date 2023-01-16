Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія вивела в Чорне море 6 кораблів з трьома десятками "Калібрів"

Олександр ШумілінПонеділок, 16 січня 2023, 13:28
Фото: РИА Новости

В понеділок 16 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 17 кораблів РФ серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Джерело: повідомлення ВМС ЗСУ

Деталі: Вказується, що загальний залп 6 носіїв складає близько 30 ракет.

Також на бойовому чергуванні в Азовському морі перебувають 2 корабля, в Середземному – 9 ворожих кораблів.

Передісторія:

Теми: Росіяракетний ударфлот
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоВ СБУ викрили любительку "руского міра"

відеоБої під Соледаром: ЗСУ знищили 25 "вагнерівців" в одній траншеї

фотоВ уряді Німеччини визначились з новим міністром оборони

Арестович заявив, що звільняється з ОП

48% жителів дев’яти країн ЄС хочуть швидкого кінця війни, навіть ціною втрати Україною територій

фото "Я що, на кнопку натискав чи в літаку сидів?": журналісти поспілкувались з окупантами, причетними до удару по Дніпру

Усі новини...
Росія
Удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 40
Путін готується до довготривалої війни на виснаження – розвідка
Медведчук написав статтю про Україну: погрожує, що війна перекинеться на інші країни Європи
Останні новини
13:06
Курс валют на 17 січня: євро продовжує дорожчати на "чорному ринку"
13:03
Віцеканцлер Німеччини: рішення щодо танків для України буде пріоритетним для нового міністра оборони
12:58
Найбільший виробник предметів розкоші вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
12:54
Нова глава Міноборони Латвії прибула з першим візитом до України
12:50
Росіяни за добу вбили 9 українців, поранили 10
12:49
Мер Первомайського на Харківщині пропонує перейменувати місто: оголосив опитування
12:48
У додатку "Київ Цифровий" стартувало опитування про розвиток української мови
12:32
фотоВ СБУ викрили любительку "руского міра"
12:32
МЗС про заяви Австрії: заклики до діалогу з РФ посилюють почуття безкарності Кремля
12:17
Забрати мандати в нардепів із заборонених партій: у Раді зібрали голоси під зверненням до Стефанчука
Усі новини...