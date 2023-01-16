Росія вивела в Чорне море 6 кораблів з трьома десятками "Калібрів"
Понеділок, 16 січня 2023, 12:28
В понеділок 16 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 17 кораблів РФ серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр".
Джерело: повідомлення ВМС ЗСУ
Деталі: Вказується, що загальний залп 6 носіїв складає близько 30 ракет.
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Також на бойовому чергуванні в Азовському морі перебувають 2 корабля, в Середземному – 9 ворожих кораблів.
Передісторія:
- 14 січня Росія вперше від початку року вивела у Чорне море носії крилатих ракет "Калібр". Того ж дня вона здійснила масований ракетний обстріл України.
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