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Росія вивела в Чорне море 6 кораблів з трьома десятками "Калібрів"

Олександр ШумілінПонеділок, 16 січня 2023, 12:28
Росія вивела в Чорне море 6 кораблів з трьома десятками Калібрів
Фото: РИА Новости

В понеділок 16 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 17 кораблів РФ серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Джерело: повідомлення ВМС ЗСУ

Деталі: Вказується, що загальний залп 6 носіїв складає близько 30 ракет.

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Також на бойовому чергуванні в Азовському морі перебувають 2 корабля, в Середземному – 9 ворожих кораблів.

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Теми: Росіяракетний ударфлот
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