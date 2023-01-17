Арестович заявив, що звільняється з ОП
Радник ОП Олексій Арестович заявив, що написав заяву про звільнення з Офісу президента після "принципової помилки".
Джерело: Арестович у Facebook
Дослівно: "Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, значить, у відставку".
Деталі: Арестович написав заяву на ім'я глави ОП Андрія Єрмака.
Наразі невідомо, чи подав він відповідне прохання в ОП і чи задовольнили його.
Радник ОП також "пожартував" під власним дописом у соцмережі. За його словами, минулого разу, коли він хотів звільнитися, почалося повномасштабне вторгнення.
Після російського ракетного удару по будинку у Дніпрі, внаслідок якого загинули вже 44 людини, Арестович заявив, що ракету Х-22 збили українські сили ППО, внаслідок чого вона впала на житловий будинок.
Слова Арестовича підхопила російська пропаганда і посадовці.
Після суспільного резонансу йому довелося вибачатися перед українцями і постраждалими.
Для довідки: Арестович відомий своїми "заспокійливими відео", а також заявою про те, що активні бойові дії на території України закінчаться "протягом 2-3 тижнів". Часто фрази (і навіть його фото) стають мемами.
У 2017 році Арестович назвав АТО "курортом для хлопчиків". Ця заява викликала хвилю обурення.
Нагадаємо:
- Наприкінці 2022 року керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що радник ОП Олексій Арестович перебуває на своєму місці, має свою армію прихильників і спілкується з нею професійно.