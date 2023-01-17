Арестович заявил, что увольняется из ОП

Советник ОП Алексей Арестович заявил, что написал заявление об увольнении из Офиса президента после "принципиальной ошибки".

Источник: Арестович в Facebook

Дословно: "Написал заявление об увольнении с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку".

Детали: Арестович написал заявление на имя главы ОП Андрея Ермака.

Пока неизвестно, подал ли он соответствующее прошение в ОП и удовлетворили ли его.

Советник ОП также "пошутил" под собственным сообщением в соцсети. По его словам, в прошлый раз, когда он хотел уволиться, началось полномасштабное вторжение.

После российского ракетного удара по дому в Днепре, в результате которого погибли уже 44 человека, Арестович заявил, что ракету Х-22 сбили украинские силы ПВО, в результате чего она упала на жилой дом.

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Слова Арестовича подхватила российская пропаганда и чиновники.

После общественного резонанса ему пришлось извиняться перед украинцами и пострадавшими.

Для справки: Арестович известен своими "успокаивающими видео", а также заявлением о том, что активные боевые действия на территории Украины закончатся "в течение 2-3 недель". Часто фразы (и даже его фото) становятся мемами.

В 2017 году Арестович назвал АТО "курортом для мальчиков". Это заявление вызвало волну возмущения.

Напомним: