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Арестович заявил, что увольняется из ОП

Алена МазуренкоВторник, 17 января 2023, 10:20
Арестович заявил, что увольняется из ОП
АЛЕКСЕЙ АРЕСТОВИЧ. ФОТО ОП

Советник ОП Алексей Арестович заявил, что написал заявление об увольнении из Офиса президента после "принципиальной ошибки".

Источник: Арестович в Facebook

Дословно: "Написал заявление об увольнении с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку".

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Детали: Арестович написал заявление на имя главы ОП Андрея Ермака.

Пока неизвестно, подал ли он соответствующее прошение в ОП и удовлетворили ли его.

 

Советник ОП также "пошутил" под собственным сообщением в соцсети. По его словам, в прошлый раз, когда он хотел уволиться, началось полномасштабное вторжение.

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После российского ракетного удара по дому в Днепре, в результате которого погибли уже 44 человека, Арестович заявил, что ракету Х-22 сбили украинские силы ПВО, в результате чего она упала на жилой дом.

Слова Арестовича подхватила российская пропаганда и чиновники. 

После общественного резонанса ему пришлось извиняться перед украинцами и пострадавшими.

Для справки: Арестович известен своими "успокаивающими видео", а также заявлением о том, что активные боевые действия на территории Украины закончатся "в течение 2-3 недель". Часто фразы (и даже его фото) становятся мемами.

В 2017 году Арестович назвал АТО "курортом для мальчиков". Это заявление вызвало волну возмущения.

Напомним: 

  • В конце 2022 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что советник ОП Алексей Арестович находится на своем месте, имеет свою армию сторонников и общается с ней профессионально.

Темы: Офис президентаувольнениепропагандаДнепр
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