Арестович заявил, что увольняется из ОП
Советник ОП Алексей Арестович заявил, что написал заявление об увольнении из Офиса президента после "принципиальной ошибки".
Источник: Арестович в Facebook
Дословно: "Написал заявление об увольнении с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку".
Детали: Арестович написал заявление на имя главы ОП Андрея Ермака.
Пока неизвестно, подал ли он соответствующее прошение в ОП и удовлетворили ли его.
Советник ОП также "пошутил" под собственным сообщением в соцсети. По его словам, в прошлый раз, когда он хотел уволиться, началось полномасштабное вторжение.
После российского ракетного удара по дому в Днепре, в результате которого погибли уже 44 человека, Арестович заявил, что ракету Х-22 сбили украинские силы ПВО, в результате чего она упала на жилой дом.
Слова Арестовича подхватила российская пропаганда и чиновники.
После общественного резонанса ему пришлось извиняться перед украинцами и пострадавшими.
Для справки: Арестович известен своими "успокаивающими видео", а также заявлением о том, что активные боевые действия на территории Украины закончатся "в течение 2-3 недель". Часто фразы (и даже его фото) становятся мемами.
В 2017 году Арестович назвал АТО "курортом для мальчиков". Это заявление вызвало волну возмущения.
Напомним:
- В конце 2022 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что советник ОП Алексей Арестович находится на своем месте, имеет свою армию сторонников и общается с ней профессионально.